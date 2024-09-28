CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi
Kaynak: https://halktv.com.tr/siyaset/amerika...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.
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Halk TV'de yer alan habere göre; Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.
Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.
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