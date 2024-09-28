CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi

Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı.

Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı.