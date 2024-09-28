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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün İstifasını İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.09.2024 - 20:17

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://halktv.com.tr/siyaset/amerika...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü, iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

Halk TV'de yer alan habere göre; Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.

Halk TV'de yer alan habere göre; Ediz Ün’ün Ankara’da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü öğrenildi. Grup Başkanvekilleri Ün’den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda ise Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı.

Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı.

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