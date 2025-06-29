28-29 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Türkiye'de!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu!
Şeyma Subaşı Bir İçerik Üreticisine Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu
Acun Ilıcalı Soluğu Kızlarıyla Tatilde Aldı!
Yasemin Kay Allen Sevgilisi Erdal Kaya ile Yine Yollarını Ayırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Dalkılıç Hakkında Bomba İddia!
Ferdi Kadıoğlu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Ortaya Çıktı!
Mert Demir'den Yeni İmaj!
Eser ve Berfu Yenenler çifti Çeşme'de Tatilde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın