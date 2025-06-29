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28-29 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

28-29 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 00:23

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Türkiye'de!

Acun Ilıcalı'nın Milyarder Dostu Türkiye'de!

Acun Ilıcalı'nın Meksikalı milyarder dostu Ricardo Salinas bu yıl da ailesiyle Türkiye'yi seçti. 125 milyon dolarlık yatını Marmaris'e demirledi.

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Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu!

Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumu Belli Oldu!

Kıbrıs'ta sahne alan Sevcan Orhan sahnede aniden fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının kalp krizi geçirdiği zannedilmişti. Gerçeği ağabeyi Cihan Orhan açıkladı.

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Şeyma Subaşı Bir İçerik Üreticisine Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu

Şeyma Subaşı Bir İçerik Üreticisine Verdiği Tepkiyle Gündem Oldu

Sosyal medyada kendisi hakkında video hazırlayan içerik üreticisi Miray Akovalıgil isimli bir kullanıcıya sert çıktı.

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Acun Ilıcalı Soluğu Kızlarıyla Tatilde Aldı!

Acun Ilıcalı Soluğu Kızlarıyla Tatilde Aldı!

Acun Ilıcalı kızlarıyla tatile gitti. Gözler büyük kızı Banu'yu aradı.

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Yasemin Kay Allen Sevgilisi Erdal Kaya ile Yine Yollarını Ayırdı!

Yasemin Kay Allen Sevgilisi Erdal Kaya ile Yine Yollarını Ayırdı!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ayrıldı. Daha önce de ayrılıp barışan çift bu kez tamamen ipleri koparmışa benziyor. Kay Allen'in ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu.

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Murat Dalkılıç Hakkında Bomba İddia!

Murat Dalkılıç Hakkında Bomba İddia!

Murat Dalkılıç'ın kalbini Özgü Kaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

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Ferdi Kadıoğlu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Ortaya Çıktı!

Ferdi Kadıoğlu'nun Bebeğinin Cinsiyeti Ortaya Çıktı!

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ve sevgilisi Sera Vrij bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

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Mert Demir'den Yeni İmaj!

Mert Demir'den Yeni İmaj!

Bakalım beğenecek misini? Serenay Sarıkaya ilişkisi ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Mert Demir son olarak yepyeni imajıyla karşımıza çıktı.

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Eser ve Berfu Yenenler çifti Çeşme'de Tatilde!

Eser ve Berfu Yenenler çifti Çeşme'de Tatilde!

Eser ve Berfu Yenenler çifti Çeşme'de ev kiraladı, denize girerken kameralara yakalandılar. Yenenler ay başında 15 kilo vermişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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