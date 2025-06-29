Kalp Krizi Sanılmıştı: Cihan Orhan, Hastaneye Kaldırılan Kardeşi Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumunu Açıkladı!
Kıbrıs’taki konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan’ın kalp krizi geçirdiği sanılmıştı. Ancak tansiyon düşmesine bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı ortaya çıktı. Ağabeyi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı: 'Şükürler olsun, istirahat ediyor. En yakın vakitte sevenleriyle buluşacak' dedi.
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Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında talihsiz bir sağlık problemi yaşadı.
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Orhan’ın hastaneye götürülüşü sırasında hayranlarının görüntü almasını engellemek için siyah bir örtü tutuldu.
Sevcan Orhan’ın ağabeyi Cihan Orhan, endişeli sevenleri rahatlatmak için sosyal medya hesabından net bir açıklama paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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