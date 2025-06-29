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Kalp Krizi Sanılmıştı: Cihan Orhan, Hastaneye Kaldırılan Kardeşi Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumunu Açıkladı!

Kalp Krizi Sanılmıştı: Cihan Orhan, Hastaneye Kaldırılan Kardeşi Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumunu Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 12:24

Kıbrıs’taki konserinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan’ın kalp krizi geçirdiği sanılmıştı. Ancak tansiyon düşmesine bağlı kalp ritminde düzensizlik yaşadığı ortaya çıktı. Ağabeyi Cihan Orhan, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı: 'Şükürler olsun, istirahat ediyor. En yakın vakitte sevenleriyle buluşacak' dedi. 

İşte detaylar…

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Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında talihsiz bir sağlık problemi yaşadı.

Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında talihsiz bir sağlık problemi yaşadı.

Uzun yıllardır türküleriyle gönülleri fetheden Orhan, Lefkoşa’da sahnedeyken bir anda fenalaştı. Konser alanında büyük panik yaşanırken ilk müdahaleyi sahne arkasındaki ekip arkadaşları yaptı. 

Ardından ünlü sanatçı ambulansla hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Orhan’ın hastaneye götürülüşü sırasında hayranlarının görüntü almasını engellemek için siyah bir örtü tutuldu.

Orhan’ın hastaneye götürülüşü sırasında hayranlarının görüntü almasını engellemek için siyah bir örtü tutuldu.

O anlar bazı izleyiciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevcan Orhan'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı. 

Pek çok seveni ünlü sanatçının sağlık durumunu merak ederken, durumun ciddiyeti hakkında farklı bilgiler dolaşmaya başladı. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı.

Sevcan Orhan’ın ağabeyi Cihan Orhan, endişeli sevenleri rahatlatmak için sosyal medya hesabından net bir açıklama paylaştı.

Sevcan Orhan’ın ağabeyi Cihan Orhan, endişeli sevenleri rahatlatmak için sosyal medya hesabından net bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, “Sevcan Orhan sahnede tansiyon düşmesi sebebiyle rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil şükürler olsun. Hastaneden çıktı, şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte siz sevenleriyle buluşacak. Arayan soran, merak eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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mubeyyentorun17512544

aşırı sıcak ve nem fena çarpar 🥵