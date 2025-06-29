Kalp Krizi Sanılmıştı: Cihan Orhan, Hastaneye Kaldırılan Kardeşi Sevcan Orhan'ın Sağlık Durumunu Açıkladı!

Açıklamada, “Sevcan Orhan sahnede tansiyon düşmesi sebebiyle rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil şükürler olsun. Hastaneden çıktı, şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte siz sevenleriyle buluşacak. Arayan soran, merak eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.