26 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bebeğinin babasıyla kimselerden habersiz evlenen Gonca Vuslateri, geçtiğimiz saatlerde anne oldu!
Birsen Altuntaş'ın programına konuk olan Feyza Civelek, eski aşıklar Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'nun nasıl barıştığını anlattı!
Son zamanlarda bir türlü yerinde duramayan ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak Hasan Can Kaya'ya sataşmıştı. Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'a yanıt geldi.
Eskiden yakın arkadaş oldukları bilinen Demet Akalın ve Zuhal Topal'ın yaklaşık 10 yıldır neden görüşmedikleri ortaya çıktı!
Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen ve verdiği pozlarla ilgi odağı olan güzel oyuncu Neslihan Atagül'e övgü yağdı!
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Konser sezonunun açılmasıyla birlikte gündem ünlü sanatçıların dansları ve kıyafetleriyle sallanmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan beri süre gelen Hadise'nin frikik tartışması bu sefer yerini Zeynep Bastık'a bıraktı...
Eski futbolcu İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla yeni doğan bebekleri Imre Leon Mansız ile fotoğraflarını ilk defa paylaştı!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmış ve ikilinin tutukluğunun devamına karar verilmişti. Yaşanan olayların ardından Şükran Polat'tan Banu Parlak'a küfürlü cevap geldi!
İmplant tedavisi gören Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından ön dişinin olmadığı fotoğraflarını paylaştı. Tilbe'nin o halleri "bu kadar özgüvenim olsa yeter" dedirtti.
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşananları muhakkak duymuşsunuzdur. Aşk üçgeninin ünlü ismi Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu sorularına en sonunda isyan etti!
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