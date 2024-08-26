26 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Ağustos Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı içeren videolar, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.
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Sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan Gülbin Tosun, ana haber spikeri olduğu NOW TV'de zorunlu izne çıkarıldığını açıkladı. 'Hayvan haklarından 1 adım geri yok' yazan Tosun'un yaşadıkları gündem oldu.
Bir Twitter (X) kullanıcı, 'Birinden hoşlanınca ne yapıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü.
Sosyal medyada ‘@izmirgibiyiz’ hesabından yapılan video paylaşımında İzmir’de bir klozetinden içinden fare çıktığı görüldü.
Senelerce Murat Dalkılıç'ın ihaneti sebebiyle toparlanamadığı düşünülen Merve Boluğur'un Enes Batur'un programına katılıp yalan makinasına bağlandığı anlar yeniden gündeme oturdu. Boluğur'un aldatma itirafı ve aldatmakla ilgili savunduğu fikirler, sosyal medya kullanıcılarına 'e Merve aslında karmayı yaşamış' dedirtti.
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Leyla ile Mecnun’un İskender’i, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Taylan'ın hesabından giden mesajlar ile dolandırıcılar arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı 80 Bin TL soydular.
Özge Özpirinçci biricik aşkı Burak Yamantürk ve güzel kızı Mercan'la yazdan kalma pozlarını paylaştı. Bir de romantikti ki... 'Allah herkese böylesini nasip etsin' dedirtmeyi yine başardı!
Uzman Doktor Nijat Ahmadlı: “Yalnızlık Günde Yarım Paket Sigaradan Bile Daha Zararlı”
MasterChef'in yeni haftasında yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için kıyasıya mücadele verdi. Tiramisu yapan yarışmacılar Danilo Şef'in özel tarifi 'Al Beni Yukarı'yı yaparlarken, son ikiye Beyza ve Hakan kaldı. Peki, mavi takım kaptanı kim seçildi?
Büyükşehir'de yaşayan eğitimli kesimin Anadolu ziyaretlerinden aktardıkları Cumhuriyet'ten beri ayrı bir başlık konusu olmuştu. Taşrada işlerin nasıl işlediği, oranın kendi normları sıkça kentli gözünden anlatılır. Bu da o hikayelerden...
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Hava Forum, Twitter (X) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre Karadeniz deniz suyu sıcaklığı ‘anormal’ seviyelerde seyrediyor. Bu durum ise kasırga benzeri bir durumu (blackane) oluşturabilir.
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