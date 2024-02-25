25 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son zamanlarda sarhoş bir şekilde açtığı yayınları ile magazin gündemine gelen Serdar Ortaç, üstüne ettiği küfürlerle uzun bir süre konuşulmuştu. Yardımcısı her seferinde bu duruma el atsa da, sarhoşken Ortaç'ı durdurmak imkansız gibi duruyor... Ünlü şarkıcının eski eşinin bu durum hakkında yakın çevresine konuştuğu iddia edildi.
2. Kahkahasıyla girdiği her ortamı neşelendiren Saba Tümer yine yaptı yapacağını! Aşk Adası sunucusu, ıssız adaya düşse yanına alacağı üç ünlü ismi açıkladı... İtiraf edelim, üçü de birbirinden yakışıklı!
3. Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir arasındaki aşk iddiaları son birkaç aydır gündemi meşgul ediyordu. Son olarak Sapanca'da bir otelde görüntülenen ikili kameralardan uzak olmayı seçse de bir kez daha yakalandılar!
4. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü zamanında duymuşsunuzdur. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift, yine paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Doğum için çekime giden Özlem Öz, Hande Soral'ın elbisesini giymek isteyince eşi Tayyar Öz'den izin çıkmadı ve fenomen isimden serzeniş geldi...
5. Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen, büyük bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun sorularına cevap verdi. Dizilerde birlikte rol aldığı pek çok isme dair düşünceleri sorulan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde birlikte olduğu eski dostu Necati Şaşmaz için verdiği cevapla şaşırttı.
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6. Daha önce Türkiye'den taşındığını duyurarak kısa süre sonra ülkeye geri dönüş yapan Merve Taşkın sık sık ilginç açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bunu yapmasının arkasındaki nedeni ise ilk kez anlattı.
7. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Rachel Araz yeniden anne olmanın heyecanını yaşıyor. 8 Şubat'ta kucağına aldığı üçüncü bebeğinin hem cinsiyeti hem de ismi merak konusuydu. Çiçeği burnunda anne Rachel paylaştığı ilk doğum kareleriyle birlikte bebeğinin adını ilk kez açıkladı!
8. Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğini de yurt dışında icra etmeye devam eden Can Yaman, İstanbul'a dönmesi ile birlikte büyük bir magazin rüzgarını da beraberinde getirdi. Magazinle arası bir türlü barışmayan Yaman, annesiyle görüntülendiği sırada yaşanan koruma olayının ardından çıkan haberlerin ardından açtı ağzını yumdu gözünü.
9. Geçtiğimiz günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş’in, kendisinden 12 yaş küçük olan Özdemir ile dün akşam Dubai’de evlendiği ortaya çıktı.
10. SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi. Billie Eilish, Margot Robbie ve Pedro Pascal başta olmak üzere herkes göz kamaştırdı!
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