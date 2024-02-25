İlişkilerini Gözden Uzak Yaşamaya Çalışan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir Sonunda Birlikte Görüntülendi!
İlişkilerini Gözden Uzak Yaşamaya Çalışan Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir Sonunda Birlikte Görüntülendi!
Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir arasındaki aşk iddiaları son birkaç aydır gündemi meşgul ediyordu. Son olarak Sapanca'da bir otelde görüntülenen ikili kameralardan uzak olmayı seçse de bir kez daha yakalandılar!
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, son olarak Hande Erçel ile birlikte rol aldığı Bambaşka Biri dizisiyle adından söz ettiriyordu.
Bir süredir hayatında kimsenin olmadığı bilinen Burak Deniz'in adı ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile anılmaya başlamıştı.
Ancak her ne kadar ikili arasında aşk iddiaları ortaya atılsa da bir türlü birlikte görüntülenemiyorlardı.
Ancak aralık ayında Bodrum Türkbükü'nde bir markanın davetinde görüntülenen ikili önce aşk iddialarını reddetse de 1 ay sonra başka bir yerde görüntülendi.
Bu kez de Sapanca'da bir termal otele girerken görüntülenen çift yine ilişkileriyle ilgili konuşmamıştı.
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Son olarak Burak Deniz'in doğum gününde bir arada görüntülenen ikili bu kez yeniden baş başa kameralara yakalandılar.
Bakalım bu kez aşklarıyla ilgili bir itiraf gelecek mi?
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