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25 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

25 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 01:50

Cumartesi gecesi Türkiye'nin gündemine oturan birbirinden önemli haberleri sizin için derledik! Gece boyunca gözen kaçırdığınız ya da yeniden okumak isteyeceğiniz haberlerle 25 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına bir kez daha birlikte ele alalım. Acaba, 25 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu? 

İşte, 25 Ocak Cumartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'yu hedef aldı. Çömez açıklamasında, "Ben grup başkan vekili olarak Kürşad Bey bu konuda konuşma yapar mısınız dediğimde koşa koşa Hakan Fidan'a gidip "ne söyleyeyim" derdi." ifadelerine yer verdi. Çömez'in sözleri arasında, "Uzun bir süredir sarayla düşüp kalktığını biliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'yu hedef aldı. Çömez açıklamasında, "Ben grup başkan vekili olarak Kürşad Bey bu konuda konuşma yapar mısınız dediğimde koşa koşa Hakan Fidan'a gidip "ne söyleyeyim" derdi." ifadelerine yer verdi. Çömez'in sözleri arasında, "Uzun bir süredir sarayla düşüp kalktığını biliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangın faciasının ardından X'te ortaya çıkan "acılı ailelerin telefon numaraları bulunuyor ve aranarak yaşanan ölümlerle ilgili dalga geçiliyor" iddiaları yarımızı bir kez daha deşti!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangın faciasının ardından X'te ortaya çıkan "acılı ailelerin telefon numaraları bulunuyor ve aranarak yaşanan ölümlerle ilgili dalga geçiliyor" iddiaları yarımızı bir kez daha deşti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin kısa bir açıklama yayınlandı. Şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

AK Parti'deki görevinden ayrıldıktan sonra eleştirilerine devam eden Bülent Arınç, Kartalkaya'da yaşanan facia ile ilgili konuştu. Arınç, kendisine yöneltilen "Belediyenin yetki alanı içinde mi?" sorusuna; "Hayır... Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" yanıtı verdi.

AK Parti'deki görevinden ayrıldıktan sonra eleştirilerine devam eden Bülent Arınç, Kartalkaya'da yaşanan facia ile ilgili konuştu. Arınç, kendisine yöneltilen "Belediyenin yetki alanı içinde mi?" sorusuna; "Hayır... Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" yanıtı verdi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan trajik kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan T.C. ve annesi Yazar Eylem Tok, Haziran ayında kaçtıkları ABD’nin Boston kentinde yakalanmışlardı. Türkiye'ye iadesi istenen tutukluların hukuki süreci devam ederken acılı anne Pervin Aci'den “ Bizi bitirdiler, orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye’ye gelmesin” feryadı geldi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan trajik kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan T.C. ve annesi Yazar Eylem Tok, Haziran ayında kaçtıkları ABD’nin Boston kentinde yakalanmışlardı. Türkiye'ye iadesi istenen tutukluların hukuki süreci devam ederken acılı anne Pervin Aci'den “ Bizi bitirdiler, orada yatsınlar diyorum, onlar Türkiye’ye gelmesin” feryadı geldi.

Boluspor-Gençlerbirliği maçında iki takım da Kartalkaya'daki acı olayı unutmadı. İki takımın futbolcuları maça ortak pankartla çıktı. Pankartta "Başımız Sağ Olsun #Kartalkaya" yazıyordu. Boluspor taraftarı, İstiklal Marşı öncesinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartları açarken, Gençlerbirliği taraftarı ise "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

Boluspor-Gençlerbirliği maçında iki takım da Kartalkaya'daki acı olayı unutmadı. İki takımın futbolcuları maça ortak pankartla çıktı. Pankartta "Başımız Sağ Olsun #Kartalkaya" yazıyordu. Boluspor taraftarı, İstiklal Marşı öncesinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartları açarken, Gençlerbirliği taraftarı ise "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.
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Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bina dün gece saat 20.00 civarında çöktü. 14 daire, 7 dükkandan oluşan binada 5 kişi enkaz altında kaldı. Bugün devam eden arama çalışmalarında 3 kişi kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’nde yer alan 4 katlı bina dün gece saat 20.00 civarında çöktü. 14 daire, 7 dükkandan oluşan binada 5 kişi enkaz altında kaldı. Bugün devam eden arama çalışmalarında 3 kişi kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tutuklular arasında yer alan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer'in ifadesindeki "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir." sözleri dikkat çekti.

Tutuklular arasında yer alan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer'in ifadesindeki "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir." sözleri dikkat çekti.

78 kişinin ölümüne neden olan Kartalkaya'daki facianın ardından işletmelerin ve vatandaşların yangın tüpüne talebi arttı. Yangın tüplerinin fiyatı ise 414 liradan 735 liraya yükseldi.

78 kişinin ölümüne neden olan Kartalkaya'daki facianın ardından işletmelerin ve vatandaşların yangın tüpüne talebi arttı. Yangın tüplerinin fiyatı ise 414 liradan 735 liraya yükseldi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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