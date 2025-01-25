25 Ocak Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

Cumartesi gecesi Türkiye'nin gündemine oturan birbirinden önemli haberleri sizin için derledik! Gece boyunca gözen kaçırdığınız ya da yeniden okumak isteyeceğiniz haberlerle 25 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına bir kez daha birlikte ele alalım. Acaba, 25 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?

İşte, 25 Ocak Cumartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri