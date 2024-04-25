25 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Sıla Türkoğlu'na yine estetik konusu soruldu. Estetiği olmadığı konusunda ısrarcı olan güzel oyuncunun eski ve yeni hali mercek altına alındı!
Yerli Barbie olarak bilinen ünlü oyuncu Bade İşçi, konuk olduğu programda çok konuşulacak kıskançlık itiraflarında bulundu!
Şarkıları, açıklamaları ve sahne kombinleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe'nin geniş açıyla anlaşamadığı son pozu kahkahaya boğdu!
Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen eski İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli eski sevgili A.C.F'nin annesi ilk kez Sözcü'ye konuştu.
Hayat Bilgisi dizisinin güzelliğiyle ön plana çıkan karakteri Didem'e hayat veren Yeliz Doğramacılar'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
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Kalbinde sorun olduğu için doğumdan hemen sonra ameliyata alınan ve ikinci operasyonunu da bugün olan Tatlıseslerin minik oğlu İbrahim Ayel'den güzel haber geldi!
Enteresan açıklamaları, marjinal dansları ve cesur kombinleriyle dikkat çeken Melis Sezen, makyajsız halini paylaştı.
Biletleri yok satan gösterisinden esprilerin sızmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, yine ve yeniden sahnede yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Son zamanlarda yerinde duramayan ünlü komedyen, bu sefer de Hasan Can Kaya'ya sataştı!
Türkan Şoray, geçtiğimiz saatlerde kendisinin yapay zeka ile gençleştirilen fotoğraflarına karşılık yaptığı paylaşım ile yapay zekaya resmen meydan okudu!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Yaşanan kaosa Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan da dahil olunca ortalık iyice karıştı!
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