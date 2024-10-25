25 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'İn Londradan paylaştığı fotoğraf serisi sosyal medya kullanıcılarından geçer not almayı başardı!
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, Yavuz Bingöl'ün düğününde görüntülendi. Ünlü çift İkinci Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtlarken ''mutlu evliliğin sırrı''nı verdi.
Berfu Yenenler'in programına katılan Biran Damla Yılmaz'ın liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan atıldığını anlattığı çocukluk anısı kimseye geçmedi!
Trust Arabia Ödül Gecesinde ünlü bir markanın onur konuğu olarak yer alan Hande Erçel, ödül töreni kombiniyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Yeşilçam'dan günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Suna Keskin, Aramızda Kalmasın'a katıldı. Keskin'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafındaki stili Hollywood'un ikonik ismi Audrey Hepburn'e epey benzetildi.
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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Roman'ın "genç kızlar artık bana bakmıyor" çıkışı şaşırttı.
Bir süredir peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu beraberlik yaşayan Yavuz Bingöl, geçtiğimiz saatlerde 5. kez nikah masasına oturdu. Bingöl, "Son kez evet" dedi.
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Fransa'ya gitti. Coşkun, bir davette tercih ettiği siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.
Son zamanlarda ürettiği eğlenceli içeriklerle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlatarak kutladı.
Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesinde rahatsızlığını açıkladı. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu söyleyen isim sevenlerini üzdü.
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