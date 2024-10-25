Görüş Bildir
Haberler
Magazin
25 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

25 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 00:43

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'İn Londradan paylaştığı fotoğraf serisi sosyal medya kullanıcılarından geçer not almayı başardı!

Şimdilerde oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'İn Londradan paylaştığı fotoğraf serisi sosyal medya kullanıcılarından geçer not almayı başardı!

👇🏻

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, Yavuz Bingöl'ün düğününde görüntülendi. Ünlü çift İkinci Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtlarken ''mutlu evliliğin sırrı''nı verdi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, Yavuz Bingöl'ün düğününde görüntülendi. Ünlü çift İkinci Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtlarken ''mutlu evliliğin sırrı''nı verdi.

👇🏻

Berfu Yenenler'in programına katılan Biran Damla Yılmaz'ın liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan atıldığını anlattığı çocukluk anısı kimseye geçmedi!

Berfu Yenenler'in programına katılan Biran Damla Yılmaz'ın liseye başladıktan 10 gün sonra okuldan atıldığını anlattığı çocukluk anısı kimseye geçmedi!

👇🏻

Trust Arabia Ödül Gecesinde ünlü bir markanın onur konuğu olarak yer alan Hande Erçel, ödül töreni kombiniyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Trust Arabia Ödül Gecesinde ünlü bir markanın onur konuğu olarak yer alan Hande Erçel, ödül töreni kombiniyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

👇🏻

Yeşilçam'dan günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Suna Keskin, Aramızda Kalmasın'a katıldı. Keskin'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafındaki stili Hollywood'un ikonik ismi Audrey Hepburn'e epey benzetildi.

Yeşilçam'dan günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Suna Keskin, Aramızda Kalmasın'a katıldı. Keskin'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafındaki stili Hollywood'un ikonik ismi Audrey Hepburn'e epey benzetildi.

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Roman'ın "genç kızlar artık bana bakmıyor" çıkışı şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Roman'ın "genç kızlar artık bana bakmıyor" çıkışı şaşırttı.

👇🏻

Bir süredir peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu beraberlik yaşayan Yavuz Bingöl, geçtiğimiz saatlerde 5. kez nikah masasına oturdu. Bingöl, "Son kez evet" dedi.

Bir süredir peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu beraberlik yaşayan Yavuz Bingöl, geçtiğimiz saatlerde 5. kez nikah masasına oturdu. Bingöl, "Son kez evet" dedi.

👇🏻

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Fransa'ya gitti. Coşkun, bir davette tercih ettiği siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Fransa'ya gitti. Coşkun, bir davette tercih ettiği siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.

👇🏻

Son zamanlarda ürettiği eğlenceli içeriklerle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlatarak kutladı.

Son zamanlarda ürettiği eğlenceli içeriklerle gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, Cumhuriyetin 100. yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlatarak kutladı.

👇🏻

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesinde rahatsızlığını açıkladı. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu söyleyen isim sevenlerini üzdü.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesinde rahatsızlığını açıkladı. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu söyleyen isim sevenlerini üzdü.

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın