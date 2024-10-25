Zerrin Özer'den Üzen Açıklama: Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Şarkıcının Rahatsızlığının Nedeni Ne?
Zerrin Özer'den Üzen Açıklama: Sağlık Sorunlarıyla Gündeme Gelen Şarkıcının Rahatsızlığının Nedeni Ne?
Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesinde rahatsızlığını açıkladı. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu söyleyen isim sevenlerini üzdü.
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak, yıllardır müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinen Zerrin Özer 1980'li yıllara damga vurmuş sanatçılarımızdan biri.
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Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği bilinen Zerrin Özer, Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyordu.
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla baş ettiği bilinen Zerrin Özer son olarak geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası görüntülenmiş ve yürümekte zorlanan isim sevenlerini korkutmuştu.
Daha önce "Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım." ifadelerini kullanan isim geçtiğimiz gece katıldığı ödül töreninde sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.
Beynindeki damarlarda daralma olduğunu açıklayan Zerrin Özer, "Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum." dedi.
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"Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen Zerrin Özer sözlerini "Ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" şeklinde bitirirken Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
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