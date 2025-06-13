22 Yaşındaki Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca Manş Denizi'ni Yüzerek Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu

Manş Denizi, pek çok sporcu için adeta bir meydan okuma alanı. Bu, onların yeteneklerini, dayanıklılıklarını ve kararlılıklarını sınayan bir deneyim. Manş Denizi'ni yüzerek geçen sporcular, bu zorlu görevi başarıyla tamamlayarak, sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda insanın doğanın sınırlarını da aşıyor. Bu sporcular, her biri kendi hikayesi ve başarılarıyla, Manş Denizi'ni yüzerek geçme hedefini gerçekleştiren cesur ve kararlı kişiler olarak tarihe isimlerini yazdırıyorlar.

Son olarak da ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçti ve Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.