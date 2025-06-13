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22 Yaşındaki Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca Manş Denizi'ni Yüzerek Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu

22 Yaşındaki Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca Manş Denizi'ni Yüzerek Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 22:14

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Manş Denizi, pek çok sporcu için adeta bir meydan okuma alanı. Bu, onların yeteneklerini, dayanıklılıklarını ve kararlılıklarını sınayan bir deneyim. Manş Denizi'ni yüzerek geçen sporcular, bu zorlu görevi başarıyla tamamlayarak, sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda insanın doğanın sınırlarını da aşıyor. Bu sporcular, her biri kendi hikayesi ve başarılarıyla, Manş Denizi'ni yüzerek geçme hedefini gerçekleştiren cesur ve kararlı kişiler olarak tarihe isimlerini yazdırıyorlar. 

Son olarak da ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçti ve Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

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Ancak bu başarısı sadece sportif bir rekordan ibaret değil. Tunca, bu başarısıyla aynı zamanda otizmli ilk Türk sporcu unvanını da kazandı. Bu unvan, onun sadece kendi adına değil, aynı zamanda otizmli bireyler adına da bir umut ışığı olduğunu gösteriyor. Kendi yeteneklerini ve azmini kullanarak, engellerin üstesinden gelmenin ve büyük başarılara imza atmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu başarı hikayesi, hem spor dünyasında hem de otizm topluluğunda büyük bir ilham kaynağı olmuştur.İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.

22 yaşındaki genç yetenek, Tuna Tunca, kendi sınırlarını zorlayarak büyük bir başarıya imza attı.

22 yaşındaki genç yetenek, Tuna Tunca, kendi sınırlarını zorlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş Denizi'ni geçmek için saat 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından maratona başladı. Sadece 14 derece sıcaklıktaki suda 13 saat 26 dakika gibi bir sürede Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. İzmir'de küçük yaşlarından beri yüzme ile ilgilenen genç sporcu, geçişini annesi ve ekip arkadaşları kutladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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