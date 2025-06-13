22 Yaşındaki Ultra Maraton Yüzücüsü Tuna Tunca Manş Denizi'ni Yüzerek Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Oldu

Manş Denizi, pek çok sporcu için adeta bir meydan okuma alanı. Bu, onların yeteneklerini, dayanıklılıklarını ve kararlılıklarını sınayan bir deneyim. Manş Denizi'ni yüzerek geçen sporcular, bu zorlu görevi başarıyla tamamlayarak, sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda insanın doğanın sınırlarını da aşıyor. Bu sporcular, her biri kendi hikayesi ve başarılarıyla, Manş Denizi'ni yüzerek geçme hedefini gerçekleştiren cesur ve kararlı kişiler olarak tarihe isimlerini yazdırıyorlar.
Son olarak da ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçti ve Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.
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Ancak bu başarısı sadece sportif bir rekordan ibaret değil. Tunca, bu başarısıyla aynı zamanda otizmli ilk Türk sporcu unvanını da kazandı. Bu unvan, onun sadece kendi adına değil, aynı zamanda otizmli bireyler adına da bir umut ışığı olduğunu gösteriyor. Kendi yeteneklerini ve azmini kullanarak, engellerin üstesinden gelmenin ve büyük başarılara imza atmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu başarı hikayesi, hem spor dünyasında hem de otizm topluluğunda büyük bir ilham kaynağı olmuştur.İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.
Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.
22 yaşındaki genç yetenek, Tuna Tunca, kendi sınırlarını zorlayarak büyük bir başarıya imza attı.
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