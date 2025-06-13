Bikinili Protestoları ile Tanınan Melisa Aydınalp Şimdi de Hükümetin 'Normal Doğum" Politikası İçin Yürüdü

Melisa Aydınalp'i, Bağdat Caddesi'nde bikini ile yaptığı yürüyüş sonrasında gözaltına alındığı olayla hatırlayabilirsiniz. Bu olayın ardından kendisi birçok medya platformunda yer alarak, kadınların giyim özgürlüğüne dair farkındalık yaratmayı hedeflediğini ifade etti. Aydınalp, sadece giyim özgürlüğü konusunda değil, aynı zamanda kadın cinayetleri gibi toplumun kanayan yaralarına dikkat çekmek amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için de eylemlerine devam etti.
Kendisi şimdi de hükümetin 'normal doğum' ile ilgili yaptığı teşvik çalışmalarına dikkat çektiği yeni bir eyleme imza attı.
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda hükümet "Doğal olan normal doğumdur" sloganıyla yola çıkmış, normal doğumu teşvik etmek için bir futbol maçını tercih etmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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