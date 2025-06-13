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Bikinili Protestoları ile Tanınan Melisa Aydınalp Şimdi de Hükümetin 'Normal Doğum" Politikası İçin Yürüdü

Bikinili Protestoları ile Tanınan Melisa Aydınalp Şimdi de Hükümetin 'Normal Doğum" Politikası İçin Yürüdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 19:18

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Melisa Aydınalp'i, Bağdat Caddesi'nde bikini ile yaptığı yürüyüş sonrasında gözaltına alındığı olayla hatırlayabilirsiniz. Bu olayın ardından kendisi birçok medya platformunda yer alarak, kadınların giyim özgürlüğüne dair farkındalık yaratmayı hedeflediğini ifade etti. Aydınalp, sadece giyim özgürlüğü konusunda değil, aynı zamanda kadın cinayetleri gibi toplumun kanayan yaralarına dikkat çekmek amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için de eylemlerine devam etti.

Kendisi şimdi de hükümetin 'normal doğum' ile ilgili yaptığı teşvik çalışmalarına dikkat çektiği yeni bir eyleme imza attı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda hükümet "Doğal olan normal doğumdur" sloganıyla yola çıkmış, normal doğumu teşvik etmek için bir futbol maçını tercih etmişti.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda hükümet "Doğal olan normal doğumdur" sloganıyla yola çıkmış, normal doğumu teşvik etmek için bir futbol maçını tercih etmişti.

Bu durum tepkileri de beraberinde getirmişti. Melisa Aydınalp de son eyleminde bu konuya dikkat çekti ve 'Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatı' yazılı pankartla yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Kendisinin hazırladığı basın bülteni ise şöyleydi;

“Hükümet eliyle kadınların tek tip bir doğuma yani vajinal doğuma zorlanmasına ve bunu bir mecburiyet gibi aksettirilmesini kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ nde her gün onlarca kadın öldürülüyor ve katlediliyor. Bu katliamların araştırılması ve önlenmesi siyasilerin ve bakanların göreviyken bu konuda kadınların yalnız bırakılması ve tam aksi yönde kadınların nasıl doğuracağına, kaç çocuk yapacağına karar verilmeye çalışılıyor. Bu eril tahakkümü kabul etmiyoruz. Kadınlar sadece çocuk yapmaya yarayan canlılar değillerdir ve sadece buna indirgenemezler. Kadınların sadece doğurganlık ve çocuk sahibi olma aracı olarak görülmesini ve bununla ilgili olan tüm politikaları reddediyoruz.”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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