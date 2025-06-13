Bikinili Protestoları ile Tanınan Melisa Aydınalp Şimdi de Hükümetin 'Normal Doğum" Politikası İçin Yürüdü

Melisa Aydınalp'i, Bağdat Caddesi'nde bikini ile yaptığı yürüyüş sonrasında gözaltına alındığı olayla hatırlayabilirsiniz. Bu olayın ardından kendisi birçok medya platformunda yer alarak, kadınların giyim özgürlüğüne dair farkındalık yaratmayı hedeflediğini ifade etti. Aydınalp, sadece giyim özgürlüğü konusunda değil, aynı zamanda kadın cinayetleri gibi toplumun kanayan yaralarına dikkat çekmek amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için de eylemlerine devam etti.

Kendisi şimdi de hükümetin 'normal doğum' ile ilgili yaptığı teşvik çalışmalarına dikkat çektiği yeni bir eyleme imza attı.