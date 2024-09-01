2024 Eylül Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
2024 Eylül Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser
Eylül ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
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1. Deniz Tekin - 5 Eylül
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2. Live From Fest - 6 Eylül
3. Live From Fest - 7 Eylül
4. Büyük Ev Ablukada - 8 Eylül
5. Bliss Out - 13 Eylül
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6. Emre Fel - 13 Eylül
7. Bliss Out - 14 Eylül
8. Sena Şener - 15 Eylül
9. Edis - 16 Eylül
10. Simge - 18 Eylül
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