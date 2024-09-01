2024 Eylül Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Sıra dışı sahne performanslarıyla Büyük Ev Ablukada konserleri her zaman aşırı keyifli geçiyor. Ancak bu konser biraz daha farklı. Neden mi? Çünkü bu konser, akustik olacak. Büyük Ev Ablukada şarkılarına eşlik etmek çok daha keyifli olacaktır. Kadıköy'de buluşalım...