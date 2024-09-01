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2024 Eylül Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

etiket 2024 Eylül Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 12 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 20:40

Eylül ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Deniz Tekin - 5 Eylül

1. Deniz Tekin - 5 Eylül

Deniz Tekin’in insanı bulutların üzerindeymiş gibi hissettiren sesine bayılıyoruz, kabul edelim. İstanbul’da sıradan bir Perşembe akşamını da en güzel şekilde geçirmenin yolu kesinlikle onu canlı dinlemektir!

2. Live From Fest - 6 Eylül

2. Live From Fest - 6 Eylül

Eski One Direction hayranlarından kimler kaldı? One Direction’ı Türkiye’ye getiremedik ama seneler sonra Louis Tomlinson tek başına geliyor! Üstelik Louis’ten önce Soolking, Teoman, Gripin, Çağan Şengül, Melis Fis ve Böyleyken Böyle de sahne alacak.

3. Live From Fest - 7 Eylül

3. Live From Fest - 7 Eylül

Bir önceki gün Live From Fest’te mükemmel isimler yer aldıktan sonra ikinci günde de bomba gibi isimler var. Tüm dünyada dans müziği denilence akla gelen isimlerin başında gelen David Guetta, İstanbul’da sahne alacak! Şimdiden dans hareketlerinizi hazırlayın deriz…

4. Büyük Ev Ablukada - 8 Eylül

4. Büyük Ev Ablukada - 8 Eylül

Sıra dışı sahne performanslarıyla Büyük Ev Ablukada konserleri her zaman aşırı keyifli geçiyor. Ancak bu konser biraz daha farklı. Neden mi? Çünkü bu konser, akustik olacak. Büyük Ev Ablukada şarkılarına eşlik etmek çok daha keyifli olacaktır. Kadıköy'de buluşalım...

5. Bliss Out - 13 Eylül

5. Bliss Out - 13 Eylül

Unutulmaz bir gün geçirmek ve en sevdiğin şarkıların şarkılarını art arda bağırarak söylemek istersen Bliss Out etkinliği için biletini şimdiden almanı öneririz. 17.00’da kapı açılışı yapılan etkinlikte Dedublüman, Adamlar ve Zeynep Bastık yer alacak.

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6. Emre Fel - 13 Eylül

6. Emre Fel - 13 Eylül

Son birkaç aydır hepimiz Emre Fel’i dinliyoruz. Emre Fel’i bir de canlı canlı dinlemek istersen Antalya Açıkhava Bahçe’de buluşalım! Senden Güzeli mi Var?’ı dinlerken keyiflenmemen imkansız…

7. Bliss Out - 14 Eylül

7. Bliss Out - 14 Eylül

Bliss Out’un ikinci gününde ise Z kuşağını aşırı eğlendirecek, heyecanlandıracak bir program hazırlanmış. Bu unutulmaz etkinlikte Bege, Güneş ve Motive sahne alacak. Onların şarkılarıyla coşmamak imkansız!

8. Sena Şener - 15 Eylül

8. Sena Şener - 15 Eylül

Aşk acısı çeken herkes 15 Eylül Pazar günü Taksim’deki Dorock XL’da buluşuyor! Sena Şener ile birlikte “Benimle oyunlar oynadın…” kısmını söylemek sana çok iyi gelip yaralarını saracak!

9. Edis - 16 Eylül

9. Edis - 16 Eylül

Edis’in şarkılarıyla coşmamak imkansız! Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan bu konserde rahatça dans etmek için rahat bir ayakkabı giymeni öneririz! Martılar şarkısında dans etmeyi de ihmal etme.

10. Simge - 18 Eylül

10. Simge - 18 Eylül

Hit şarkı denilince akla gelen Simge’nin keyifli olduğu kadar büyüleyici sahnesini izlemek için takvimlerimizi ayarladık, 18 Eylül! Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan konserde sınırsız eğlence garanti!

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11. Mert Demir - 22 Eylül

11. Mert Demir - 22 Eylül

Bu sene Mert Demir konserine gitmeyen kaldı mı? Eğer kaldıysa 22 Eylül günü Ankara’daki konserine mutlaka gitmesini öneririz! Kendine özgü tarzıyla Mert Demir’in konserleri o kadar keyifli geçiyor ki…

12. Anyma - 28 Eylül

12. Anyma - 28 Eylül

Tekno müzik seviyorsanız bu sene kaçırmamanız gereken konserlerin başında tabii ki Anyma geliyor! 28 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da unutulmaz bir sahne gösterisiyle Anyma’nın performansı gerçekleşecek. Şimdiden biletinizi alın deriz!

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