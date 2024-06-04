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2024 Babaları Çok Şanslı! Babalar Gününde Ne Alınır Sizin İçin Seçtik

etiket 2024 Babaları Çok Şanslı! Babalar Gününde Ne Alınır Sizin İçin Seçtik

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 02:46

2024 trendlerine uygun Babalar Günü hediyelerini sizler için özenle seçtik. Her biri babanız için mükemmel bir sürpriz olacak bu hediyeler, kalite ve şıklığı bir araya getiriyor. Ayrıca, kaçırılmayacak indirim fırsatlarıyla sunulan bu 11 harika hediye önerisine göz atmadan kararınızı vermeyin! 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 04.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Avva'da Babalar Günü'ne Özel 700 TL Üzeri 100 TL İndirim!

1. Avva'da Babalar Günü'ne Özel 700 TL Üzeri 100 TL İndirim!

Polo yaka tişörtler, gömlekler, pantolonlar ve daha fazlası.. Avva'nın şık ve modern parçaları, Babalar Günü hediyesi olarak almak için ideal. Babanıza çok yakışacak parçaları burada bulabilirsiniz.

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2. Ray-Ban Marka Güneş Gözlüklerinde %50 İndirim!

2. Ray-Ban Marka Güneş Gözlüklerinde %50 İndirim!

Yazın babanız bu gözlükleri eminiz ki seve seve kullanacak... Birbirinden şık Ray-Ban marka güneş gözlüklerinde %50 indirim fırsatını burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

3. Mango Men Ürünlerinde Cazip İndirimler...

3. Mango Men Ürünlerinde Cazip İndirimler...

Mango Men'in yeni sezonundaki polo tişörtleri, gömlekleri, şortları ve pantolonları her tarza uygun tam yazlık parçalar. Babanızın seve seve kullanacağı parçalar burada.

Hepsiburada

4. Babalar Günü'ne Özel Ayakkabılarda 2. Ürün 1 TL Kampanyası Başladı!

4. Babalar Günü'ne Özel Ayakkabılarda 2. Ürün 1 TL Kampanyası Başladı!

Babanıza bu Babalar Günü'nde şık mı şık bir ayakkabı hediye etmek istiyorsanız, 2. Ürün 1 TL kampanyasına bir şans verebilirsiniz.

Burada.

Hepsiburada

5. Azzaro, Diesel, Cacharel Parfüm Markalarında Kaçırılmayacak Fiyatlar!

5. Azzaro, Diesel, Cacharel Parfüm Markalarında Kaçırılmayacak Fiyatlar!

Cacharel, Diesel, Azzaro gibi bilinen kaliteli parfüm markalarında cazip fırsatlar başladı. Babanızın favori parfümünü indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
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6. Kiğılı'da Babalar Günü'ne Özel Sürpriz Fiyatlar

6. Kiğılı'da Babalar Günü'ne Özel Sürpriz Fiyatlar

Kiğılı'nın giyim ürünlerinin kalitesini bilen bilir... Babanıza hem kaliteli hem de şık bir hediye almak istiyorsanız, Kiğılı'daki fırsatlara şans vermenizi öneririz.

Burada.

Hepsiburada

7. Columbia Ürünlerinde Babalar Günü'ne Özel 200 TL Üzerine %45 İndirim

7. Columbia Ürünlerinde Babalar Günü'ne Özel 200 TL Üzerine %45 İndirim

Columbia ürünlerideki %45 indirimi kaçırmamanız gerektiğini düşündük. Ayakkabıdan tişörte, pantolondan yağmurluğa birçok üründe kaçırılmayacak indirimler sizi burada bekliyor.

Hepsiburada

8. Erkek Cüzdanlarında 1000 TL Üzeri 150 TL İndirim Fırsatı

8. Erkek Cüzdanlarında 1000 TL Üzeri 150 TL İndirim Fırsatı

Erkek cüzdanlarında 1000 TL üzerine 150 TL indirim başladı.. Babanıza hediye edebileceğiniz en güzel cüzdan modellerinde cazip indirim fırsatları sizi burada bekliyor.

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9. Saat&Saat Satıcılı Kol Saatlerinde %50 İndirim

9. Saat&Saat Satıcılı Kol Saatlerinde %50 İndirim

Fossil, Guess, Tommy Hilfiger, Diesel gibi kaliteli markaların en şık kol saatlerinde %50 indirim var. Babalar Günü'nde hediye edilebilecek en güzel seçeneklerden biri olan kol saatlerindeki indirimi kaçırmayın.

Burada.

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10. Babalar Günü'ne Özel Cüzdan ve Çantalarda 2. Ürüne %10 İndirim Fırsatı

10. Babalar Günü'ne Özel Cüzdan ve Çantalarda 2. Ürüne %10 İndirim Fırsatı

Babanız çanta kullanmayı seviyorsa, bu Babalar Günü'nde hediye olarak erkek çantalarına bir şans verebilirsiniz. 2. Ürüne %10 İndirim fırsatı varken kaçırmayın! 

Burada.

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11. GAP Keten Koleksiyonunda Sepette Net %20 İndirim Fırsatı

11. GAP Keten Koleksiyonunda Sepette Net %20 İndirim Fırsatı

Bu sene keten gömlekler oldukça trend. Hem de yazın serin tutarken babanızın şıklığına da şıklık katacak. Şu anda sepette net %20 indirim varken bu fırsatı kaçırmayın.

Burada.

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