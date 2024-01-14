20 Günde 21 Asker Şehit Oldu, Emekli Komutanlar Bölgeyi Değerlendirdi: 'Önemli Olan Terörist Gibi Yaşamaktır'

Ertürk 'Terörist gibi yaşamak' ifadesini şu şekilde açıklıyor, 'Eğer siz yurt içindeki gibi, Irak’ın kuzeyinde de bir üs bölgesine çadır, baraka kurar veya böyle bir yerde barınıp ‘kontrol sağlayacağım’ derseniz, mümkün değil sağlayamazsınız. Türkiye’de de böyle. Asker terörle mücadele ediyorsa hareketli olacak. Terörist sizi gözetler, siz aynı yerde çakılı kalırsanız en son darbeyi vurur. Bir nöbetçiyi aynı bölgede 1 gün 5 gün, 50 gün tutarsanız artık o bölgede o asker rahatlar ve bakış açısı değişir. Bakar ki kimse yok, buralar sakin. Sonra siz uyurken birisi bindirir. Şehitler vermemizle ilgili ‘sis vardı, kar yağıyordu, tipi vardı, termalle o yüzden teröristleri görmedik’ demek son derece yanlış. Aynı hava koşulları teröristler için de geçerli olduğunu da unutmayalım. İyi yönlendirdiğinde askerimizin şehit vereceğine inanmıyorum. Çünkü terörist bizim kadar güçlü değil.'

Teröristlerin sürekli hareket halinde olduğunu vurgulayan Ertürk, 'Gündüz uyur, gece gezerler. Ama gündüz de gözetleyiciler olur. Bunlara asker, ‘Tepeciler’ der. Tepeci terörist, askeri birliğin hareketlerini bir-iki hatta üç ay izler, her şeyi not alır. Ondan sonra darbe vurmak için harekete geçerler” bilgisini verdi. Yavuz Paşa’ya “Peki bu durumda ne yapılmalı?” diye sordum. İşte anlattıkları: “Asker bir gün orada, bir gün başka yerde olmalı ve teröristi şaşırtmalı. Mehmetçik gerçekten çok iyi. Şimdiki yetişme tarzını da değerlendirebiliriz ama oradaki asıl problem Irak’ta, Suriye’de asker bulundurması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hudutlarının korunması için bu şarttır. Ne zamana kadar? O devletler kendi topraklarında hâkimiyetini kurana kadar. Huduttan içeri giren birlik üç-dört gün yürüyerek ama o araziyi tarayarak gidecek. Yani aynı zamanda operasyon yapacak. 30 km gidersek, hududu tutarsak onun ilerisinde terörist yok mu? Bugün Barzani bölgesi terörist doludur. Ama vatandaş olmuş, Barzani aşiretinin içerisine karışmış. Bunu devlet biliyor, seslendirmiyor ama mücadeleyi ona göre yapmak zorunda.'

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