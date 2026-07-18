20 – 26 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri: Bu Hafta Neler Var?

Yaz tatilinin neşesi İstanbul'un dört bir yanını sararken, 20–26 Temmuz haftasında çocuklar için eğlence ve keşif dolu harika bir etkinlik takvimi aileleri bekliyor! Serin salonlarda sahnelenen tiyatro oyunları ve müzikaller, yaratıcılığı besleyen sanat atölyeleri, heyecanla beklenen yeni vizyon filmleri, teknolojiyle harmanlanmış müze rotaları ve gün batımının tadını çıkarabileceğiniz sahil alternatifleriyle bu hafta çocuklarla dolu dolu zaman geçirmek için pek çok keyifli seçenek listemizde.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi çocuk oyunları ve müzikaller sahnede? Bu hafta hangi yeni vizyon filmleri izlenmeli? En yeni çocuk atölyeleri hangileri? 20–26 Temmuz haftasında öne çıkan su parkları, müzeler ve sahil rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet satın almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını veya etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.