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20 – 26 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri: Bu Hafta Neler Var?

20 – 26 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri: Bu Hafta Neler Var?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 13:28
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Yaz tatilinin neşesi İstanbul'un dört bir yanını sararken, 20–26 Temmuz haftasında çocuklar için eğlence ve keşif dolu harika bir etkinlik takvimi aileleri bekliyor! Serin salonlarda sahnelenen tiyatro oyunları ve müzikaller, yaratıcılığı besleyen sanat atölyeleri, heyecanla beklenen yeni vizyon filmleri, teknolojiyle harmanlanmış müze rotaları ve gün batımının tadını çıkarabileceğiniz sahil alternatifleriyle bu hafta çocuklarla dolu dolu zaman geçirmek için pek çok keyifli seçenek listemizde.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi çocuk oyunları ve müzikaller sahnede? Bu hafta hangi yeni vizyon filmleri izlenmeli? En yeni çocuk atölyeleri hangileri? 20–26 Temmuz haftasında öne çıkan su parkları, müzeler ve sahil rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet satın almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını veya etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Temmuz ayının sıcak günlerinde klimalı ve konforlu salonlarda tiyatro izlemek, tatildeki çocuklar için hem dinlendirici bir mola hem de hayal güçlerini besleyen harika bir aktivitedir.

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00 / 18.00'de: Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu – Şişli Tiyatrosu

  • 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de: Dino's Okul Yolunda – Sahne Hane Üsküdar

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00 / 16.00'da: Rapunzel Çocuk Oyunu – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema salonlarında bu hafta heyecan dorukta! 24 Temmuz'da vizyona girecek yepyeni iki maceranın yanı sıra, geçtiğimiz haftalardan beri yoğun ilgi gören gişe rekortmeni animasyonlar da gösterimde kalmaya devam ediyor.

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde (24 Temmuz Vizyonu) Doğanın kalbinde gizemli bir şelalenin peşine düşen cesur izci takımı, haritaların bile yazmadığı patikalarda hem takım ruhunu hem de doğaya saygıyı öğreniyor. Aksiyonu ve neşesi bol bir serüven!

  • Tür: Animasyon, Macera, Aile

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4 (24 Temmuz Vizyonu) Kültürel mirasımızın en sevimli kahramanı Nasreddin Hoca ve çocuk dostları, zamanda yolculuk yapmaya devam ediyor! Günümüz teknolojisiyle geçmişin bilgeliğini harmanlayan film, çocuklara kahkaha dolu bir tarih dersi sunuyor.

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

Kaçıranlar ve Yeniden İzlemek İsteyenler İçin: 

Moana (Temmuz Vizyonu) Okyanusun cesur kahramanı Moana, halkını kurtarmak ve kadim bir laneti sona erdirmek için yarı tanrı Maui ile birlikte tehlikeli, eğlenceli ve müzik dolu bir keşif yolculuğuna çıkıyor.

  • Tür: Animasyon, Macera, Aile

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

Oyuncak Hikayesi 5 (Temmuz Vizyonu) Woody, Buzz Lightyear ve sevilen oyuncaklar bu kez teknolojinin çocukların hayatındaki etkisiyle yüzleşiyor. Dostluk, macera ve kahkaha dolu hikâyesiyle ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer alıyor.

  • Tür: Animasyon, Aile, Komedi

  • Yaş Grubu: Genel İzleyici

Gelecek Haftaya Not: Önümüzdeki haftanın planını şimdiden yapmak isteyen ailelere küçük bir tüyo vermek istedik! Melodi ve Neşeli Notalar ile Özgür Kedi Scotty filmleri gelecek hafta salonlarda olacak, ajandanıza not etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Sahne ışıkları yanıyor, müzik başlıyor! Rengarenk kostümler, danslar ve çocukların hep bir ağızdan eşlik edeceği neşeli şarkılarla dolu bu haftanın müzikal takvimi:

20 – 26 Temmuz Müzikalleri:

  • 25 Temmuz Cumartesi: Afacan Kardeşler Müzikali – Sahne Hane Üsküdar

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

13 – 19 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

Yaz sıcaklarında çocukların enerjisini suyun serinliğine bırakabileceği en eğlenceli rotalar! Şehrin içinde tatil köyü havası yaşatan havuzlar, aquaparklar ve macera dolu su altı aktiviteleri de listemizde:

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Sevimli yunusların, fokların ve balinaların suyun altındaki zeki ve etkileyici dünyasına tanıklık edebileceğiniz, çocukların hayranlıkla izleyeceği görsel bir su şovu.

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri Eser Diamond Hotel): Devasa su kaydırakları, her yaşa uygun güvenli havuz alternatifleri ve gün boyu süren su oyunlarıyla tam bir yaz tatili eğlencesi.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Doğanın içinde ailece yapılacak lezzetli bir kahvaltının ardından, miniklerin yüzlerce farklı hayvan türünü yakından gözlemleyip doğayla bütünleşebileceği dev bir yaşam kompleksi.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel Günübirlik Havuz Keyfi: Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak havuz başında güneşin tadını çıkarabileceğiniz, çocuklu ailelere özel konforlu bir günübirlik kaçış noktası.

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): İstanbul'u bulutların üzerinden izlemeye hazır mısınız? Cam tabanlı terasta adrenalini hissetmek ve şehre kuş bakışı bakmak çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacak.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark: Adrenalini yüksek su kaydırakları, dalga havuzları ve çocuklara özel su sprey alanlarıyla yazın coşkusunu zirveye taşıyan harika bir su parkı alternatifi.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Tünel akvaryumda dev köpekbalıklarının, vatozların ve rengarenk tropik balıkların altından yürümek, su altının gizemini keşfetmek isteyen minikleri bekliyor.

Uyarı: Temmuz ayı boyunca devam eden etkinlikler için erken rezervasyon ve planlama önemli! 

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların hem ritim ve dansla beden koordinasyonlarını geliştirecekleri hem de el becerilerini artırıp özgürce üretebilecekleri atölye seçenekleri bu hafta oldukça zengin.

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi

Detay: Çocuklar anime çizim stilinin temel özelliklerini öğrenerek yüz ifadeleri, göz yapısı ve saç formu üzerinden kendi özgün karakterlerini tasarlıyor ve bir hikâye kurguluyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 18 Temmuz Cumartesi Saat 13.00 & 19 Temmuz Pazar Saat 12.00 & 22 Temmuz Çarşamba Saat 15.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ebru Atölyesi

Detay: Geleneksel sanat tekniklerini deneyimleyen çocuklar, fırça teknikleriyle suyun hareketine yön vererek estetik algılarını ve ince motor becerilerini geliştiriyorlar.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 18 Temmuz Cumartesi Saat 15.00 & 21 Temmuz Salı Saat 14.00 & 22 Temmuz Çarşamba Saat 14.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Modern Dans Atölyesi: Rock'n Roll

Detay: 1950'lerin enerjik müziği eşliğinde temel Rock'n Roll adımlarını öğrenen minikler, kısa koreografilerle ritim duygularını, denge becerilerini ve sahne öz güvenlerini artırıyorlar.

Yaş Grubu: 8-11 Yaş

Gün/Saat: 22 Temmuz Çarşamba Saat 13.00 & 28 Temmuz Salı Saat 14.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Samba Dans Atölyesi: Brezilya Ritimleri

Detay: Brezilya'nın neşeli dansı Samba ile perküsyon müzikleri eşliğinde dans eden çocuklar, temel adımları öğrenirken beden koordinasyonu ve grup uyumu kazanıyorlar.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 22 Temmuz Çarşamba Saat 14.00 & 25 Temmuz Cumartesi Saat 13.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Chateau Kids Şato Masalı ve Duyusal Oyun Atölyesi

Detay: Kadıköy'de masalsı bir şato atmosferinde gerçekleşen bu etkinlikte çocuklar, özel duyusal oyun alanlarında farklı materyalleri keşfederek ince motor becerilerini geliştiriyor, özgürce boyama yapıyor ve akranlarıyla sosyalleşiyorlar.

Yaş Grubu: 2-6 Yaş

Gün/Saat: Haftanın her günü, randevulu seanslar

Mekan: Chateau Kids Kadıköy

  • KidZania İstanbul Meslek Deneyim ve Yaratıcılık Atölyeleri

Detay: Çocukların kendi yönettikleri bu gerçekçi çocuk şehrinde; şeflikten pilotluğa, bilim insanlığından tasarımcılığa kadar 60'tan fazla mesleği birebir deneyimleyerek hem eğlendikleri hem de finansal okuryazarlık ve sorumluluk bilinci kazandıkları dev bir alan.

Yaş Grubu: 1-14 Yaş

Gün/Saat: 18 – 24 Temmuz boyunca 10.00 - 20.00 arası

Mekan: KidZania İstanbul (Akasya AVM - Üsküdar)

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Yaz sıcaklarında çocukların ufkunu açacak, hem klimalı kapalı alanlarıyla serinletecek hem de etkileşimli içerikleriyle onları büyüleyecek yepyeni müze ve sergi önerilerimiz:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şair Sunay Akın tarafından kurulan bu tarihi köşkte, 1700'lü yıllardan günümüze kadar gelen binlerce geleneksel ve modern oyuncak sergileniyor. Hem ebeveynlerin çocukluk hatıralarını canlandıran hem de çocukları zaman yolculuğuna çıkaran yaşayan bir kültürel miras.

Çocuklar İçin: Dedelerinin ve nenelelerinin oynadığı tahta ve teneke oyuncakları görmek, farklı ülkelerin kültürlerini oyuncaklar üzerinden tanımak ve hafta sonu düzenlenen kukla tasvir atölyelerine katılmak çok keyifli olacak.

  • Miniatürk - Türkiye'nin Vitrini (Sütlüce / Beyoğlu)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Haliç kıyısındaki bu dev açık hava müzesinde, Türkiye'nin ve Osmanlı coğrafyasının en önemli mimari eserlerinin 1/25 oranında küçültülmüş maketleri yer alıyor. Açık havada tarihi bir mozaik içinde yürüyüş yapmak için ideal.

Çocuklar İçin: Galata Kulesi, Anıtkabir ve Pamukkale gibi dev yapıların minyatür hallerine tepeden bakmak, hareketli tren maketlerini izlemek ve alandaki labirent oyun parkında kaybolmanın tadını çıkarmak harika bir macera.

  • Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy / Beyoğlu)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış en büyük müzesi olan bu kompleks, Haliç sahilindeki eşsiz konumuyla çocuklara mekanik dünyanın kapılarını açıyor. Klasik arabalar, buharlı trenler ve dev denizaltılarla dolu muazzam bir koleksiyon!

Çocuklar İçin: Gerçek bir denizaltının içine girerek keşif yapmak, tarihi Fenerbahçe Vapuru'nun kaptan köşküne geçmek, interaktif bilim alanında deneyler yapmak ve Haliç'te nostaljik tren turuna çıkmak onları büyüleyecek.

  • İllüzyon Müzesi (Narmanlı Han - İstiklal / Emaar Square - Üsküdar)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Yer çekimine meydan okuyan odalar, sonsuzluk aynaları, hologramlar ve göz yanılmalarıyla dolu bu müze, insan beyninin ve algısının nasıl çalıştığını eğlenceli bir yolla anlatıyor.

Çocuklar İçin: Tepetaklak odada tavanda yürüyormuş gibi fotoğraflar çektirmek, girdap tünelinde dengede durmaya çalışmak ve optik illüzyon oyunlarıyla şaşkınlık dolu anlar yaşamak tam miniklerin enerjisine göre!

  • Botanik Park ve Kelebek Çiftliği (Beykoz)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Şehrin stresinden ve betondan uzakta, tropik bir iklim çadırının içinde serbestçe uçan yüzlerce canlı kelebeği doğal yaşam alanlarında gözlemleyebileceğiniz sıra dışı ve doğa dostu bir açık hava müzesi.

Çocuklar İçin: Kelebeklerin tırtıldan kozaya ve rengarenk kanatlara dönüşüm hikâyesini rehberler eşliğinde dinlemek, üzerine konan kelebekleri beslemek ve orman yürüyüş parkurunda doğayı keşfetmek benzersiz bir deneyim sunacak.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Güneşin etkisini azalttığı akşamüstü saatlerinde deniz esintisi eşliğinde çocukların çimlerde koşturabileceği, bisiklete binip oyun parkurunda enerjilerini atabileceği en keyifli sahil ve park rotaları:

  • Moda Sahili ve Yoğurtçu Parkı Hattı (Kadıköy): Tarihi tramvay eşliğinde ulaşabileceğiniz Moda sahili, geniş yeşil alanlarıyla piknik yapmak ve deniz havası almak için ideal. Hemen bağlanan Yoğurtçu Parkı'ndaki modern çocuk oyun parkurları, paten ve bisiklet yolları çocukların akranlarıyla doyasıya eğlenmesini sağlıyor.

  • Florya Atatürk Ormanı ve Güneş Plajı Sahili (Bakırköy): Bir tarafı devasa çam ağaçlarıyla kaplı yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, diğer tarafı ise Marmara Denizi'nin maviliği! Orman içindeki çocuk oyun alanlarında vakit geçirdikten sonra sahil şeridine inerek gün batımını izleyebilir, deniz kenarında dondurma keyfi yapabilirsiniz.

  • Yeniköy - Tarabya Sahil Yürüyüş Hattı (Sarıyer): Boğaz'ın en nezih ve sakin rotalarından biri. Kalabalıktan uzak, tarihi yalıların gölgesinde çocuklarınızla bebek arabasıyla veya scooter ile rahatça yürüyüş yapabilir, Tarabya Parkı'ndaki oyun alanlarında deniz esintisi eşliğinde mola verebilirsiniz.

  • Maltepe Orhangazi Şehir Parkı (Maltepe): İstanbul'un en büyük sahil parklarından biri olan bu alanda yok yok! Trafikten tamamen arındırılmış devasa bisiklet ve paten parkurları, tematik çocuk oyun adaları, macera parkı, labirentler ve geniş çim alanlarıyla çocukların akşamüstü enerjisini atmaları için adeta bir cennet.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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