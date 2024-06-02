2 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
03.06.2024 - 00:57
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Haziran Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Tecrübeli teknik adam, kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı 👇
Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho Resmen Fenerbahçe'de!
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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. apartmandan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 8 kişi de yaralı olarak çıkarıldı 👇
İstanbul Küçükçekmece’de Bina Çöktü: İçeride Mahsur Kalanlar Var
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Bir sınav daha geride kaldı. Stresiydi, sorusuydu, okunmuş duasıydı derken öğrenciler LGS'yi geride bıraktı. Peki geriye ne mi kaldı? Elbette goygoyları! Sosyal medyada LGS'ye dair paylaşınlar yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
Survivor All Star'da sezonun en iddialı erkek yarışmacıları ve Merve Aydın potada yarıştı. Merve, Hilmi Cem, Ogeday ve Atakan'dan oluşan potada kim elendi?
En Yakın Arkadaşlar Son İkiye Kaldı: Survivor All Star'da Kim Elendi?
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Hayvan hakları savunucuları, AK Parti'nin sokak hayvanlarının itlaf edilmesiyle ilgili kanun değişikliğini protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde bir araya geldi 👇
Hayvanseverlerden Sokak Köpekleri İçin Yoğun Katılımlı Eylem!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ve kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yaptı 👇
Türkiye'de saç ektirip 8 ameliyat geçiren bir turistin değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak işin rengi farklı çıktı. Fotoğraftaki kişinin Engin Demir isimli bir Türk vatandaşı olduğu ve sadece burun estetiği yaptırdığı öğrenildi 👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor." ifadelerini kullandı 👇
Eşi ve çocukları için yıllarca kendi hayallerini erteledikten sonra, doktor olma hayaline geri dönen bir kadının hikayesini anlatan Bahar dizisi, geç kalmışlık hissiyle mücadele eden pek çok kişiye ilham oldu. Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakteri, özellikle pek çok kadına, içlerindeki cesareti yeniden hatırlattı 👇
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