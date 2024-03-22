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2,5 Yaşındaki Çocuğun Kreşte Kafası Yarıldı! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı

2,5 Yaşındaki Çocuğun Kreşte Kafası Yarıldı! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
22.03.2024 - 14:59

Kırıkkale’deki özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun kafası masaya çarparak yarıldı. Kafasına dikiş atılan çocuğun anne ve babası kamera görüntüsünü izleyince olayın kendilerine anlatılandan farklı olduğunu fark etti.

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Kırıkkale’de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan’ın kafası masaya çarptı.

Kırıkkale’de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan’ın kafası masaya çarptı.

Öğretmenler, aileyi arayarak Hasan Efe’nin kendisinin masaya çarparak kafasını yardığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söyledi.

Öğretmenler, aileyi arayarak Hasan Efe’nin kendisinin masaya çarparak kafasını yardığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söyledi.

Kreşe giden aile, oğullarının kafasındaki yarığın derin olduğunu görünce hastaneye koştu. Doktorlar, 24 saat boyunca risk taşıdığını ifade etti.

Kreşe giden aile, oğullarının kafasındaki yarığın derin olduğunu görünce hastaneye koştu. Doktorlar, 24 saat boyunca risk taşıdığını ifade etti.

Hastaneden çıktıktan sonra tekrar kreşe giden aile, olayın nasıl olduğunu sorunca yaşananları şöyle anlattı 👇

Hastaneden çıktıktan sonra tekrar kreşe giden aile, olayın nasıl olduğunu sorunca yaşananları şöyle anlattı 👇

'Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, ’kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk’ dediler. Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112’yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, ’hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.’ Sonuçta 2,5 yaşında, 32 aylık bir çocuk. Konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir çocuk. Biz oraya çocuğumuzu ne dövülsün diye ne de savrulsun diye götürdük. Ama sonuç bu'

Olaya dair kamera kaydı 👇

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mervednz

Ya kardeşim karakteriniz sinirleriniz çocuklarla uğraşmaya müsait değilse edinmeyin şu meslekleri.. Ne suçu var çocuğun yavrum kıyamam ya

gnyy

O kolu 3 yerinden kırsa aile haklı

nttnbzn

yazıl cocuk daha penguen gibi yuruyemiyor yaptigi harekete bak ahlaksız adi orospunun