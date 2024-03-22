2,5 Yaşındaki Çocuğun Kreşte Kafası Yarıldı! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı
2,5 Yaşındaki Çocuğun Kreşte Kafası Yarıldı! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı
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Kırıkkale’de özel bir kreşte eğitmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan’ın kafası masaya çarptı.
Öğretmenler, aileyi arayarak Hasan Efe’nin kendisinin masaya çarparak kafasını yardığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söyledi.
Kreşe giden aile, oğullarının kafasındaki yarığın derin olduğunu görünce hastaneye koştu. Doktorlar, 24 saat boyunca risk taşıdığını ifade etti.
Hastaneden çıktıktan sonra tekrar kreşe giden aile, olayın nasıl olduğunu sorunca yaşananları şöyle anlattı 👇
Olaya dair kamera kaydı 👇
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Ya kardeşim karakteriniz sinirleriniz çocuklarla uğraşmaya müsait değilse edinmeyin şu meslekleri.. Ne suçu var çocuğun yavrum kıyamam ya
O kolu 3 yerinden kırsa aile haklı
yazıl cocuk daha penguen gibi yuruyemiyor yaptigi harekete bak ahlaksız adi orospunun