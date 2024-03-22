Sevgilisinin Eski Eşinden Kaçmak İçin 4’üncü Kattan Küçük Çocuğun Üstüne Düştü: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

İstanbul’da Vahdet T. isimli vatandaş, sevgilisiyle evinde buluştu. Bu sırada eve sevgilisinin eski eşi gelince 4’üncü kattan iple aşağıya inmeye çalıştı ancak ip kopunca sokakta bulunan çocukların üstüne düştü. Yoğun bakımda hayati tehlikesi bulunan çocuğun babası şikayetçi oldu.