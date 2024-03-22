Sevgilisinin Eski Eşinden Kaçmak İçin 4’üncü Kattan Küçük Çocuğun Üstüne Düştü: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor
Sevgilisinin Eski Eşinden Kaçmak İçin 4’üncü Kattan Küçük Çocuğun Üstüne Düştü: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor
İstanbul’da Vahdet T. isimli vatandaş, sevgilisiyle evinde buluştu. Bu sırada eve sevgilisinin eski eşi gelince 4’üncü kattan iple aşağıya inmeye çalıştı ancak ip kopunca sokakta bulunan çocukların üstüne düştü. Yoğun bakımda hayati tehlikesi bulunan çocuğun babası şikayetçi oldu.
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İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen olayda Vahdet T., sevgilisinin evine gitti. Bu sırada sevgilisi Esra S.’nin eski eşinin eve gelmesi üzerine Vahdet T. 4’üncü kattan çamaşır ipi ile atlamaya çalıştığı sırada ip koptu. Vahdet T., Hafsa Mina isimli çocuğun üzerine düşerek hayati tehlike geçirmesine neden oldu.
Olaya ilişkin ifade veren Turgay E, Esra S.’nin eski eşi olduğunu söyleyerek “Dairem kentsel dönüşümde olduğu için birlikte yaşıyoruz. 8 Mart günü eve gelerek kapıyı çaldım. 30-40 dakika kapıda bekledim. Aşağıdan çığlık sesleri gelmesi üzerine hızlıca indim. Yerde yatan çocuk vardı. Bir kadın çığlık atıyordu, erkek şahsı ise net olarak göremedim. Sonra tekrar kapıya vurdum. Esra kapıyı açtı. Odalara baktım ‘kim var’ dedim. Kimseyi bulamadım. Balkona çıktık. Esra’ya ‘düşen şahıs o mu?’ dedim, ‘hayır’ dedi. Israrlı şekilde hayatında birisi mi var diye sorunca ‘evet var, artık kocam değilsin başka bir şey söylemeyeceğim’ dedi. Ben ardından polis memurlarına giderek böyle bir durum var şüpheleniyorum dedim” şeklinde ifade verdi.
Esra S. ise Vahdet T.’nin sevgilisi olduğunu söyleyerek “Olay günü Vahdet bana geldi. İlerleyen dakikalarda eski eşim kapıyı çaldı. Biz korktuk Vahdet saklanmaya çalıştı. Ben kapıyı açtım. Bu sırada çığlık sesi duyduk eski eşim ile balkona koştuk. Balkondan bakarken Vahdet’in yerde yattığını gördüm” şeklinde bilgi verdi.
Vahdet T. ise Esra S.’nin eski eşinin kapıyı çalması üzerine saklanmasını istediğini belirterek “Saklanacak bir yer yoktu. Şahısla aramda bir gerilim çıkmaması için çamaşır ipiyle 4’üncü kattan aşağı inmeye çalıştığım sırada bir kat indikten sonra çamaşır ipi koptu ve yere düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra bir çocuğun üzerine düştüğümü öğrendim. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey yoktur” dedi.
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