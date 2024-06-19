19 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜöğrencilerine tam destek gelmişti. ODTÜ öğrencileri ile buluşan ünlü şarkıcının konser sırasında arabanın üstüne çıkıp öğrencilerle Sopa şarkısını söylediği anlar ise gündem olmuştu. Hande Yener, araba videosuna gelen hadsiz yorumlara dava açacağını açıkladı!
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Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu eşi Beren Saat için "aşkı ondan öğrendim" açıklamaları ile gündeme gelmişti. Bugün Doğulu'nun sözleri hatırlatılan Beren Saat'in açıklamaları ise samimiyetsiz bulundu.
Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen isimlerden biri olmuştu. Bir süredir estetikleri konuşulmayan ünlü sanatçıdan yine bir estetik isyanı geldi.
Kaan Yıldırım'ın aşk hikayelerinde yanan isim her partnerle ayrı ayrı poz veren Benek oldu!
Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçaoğlu ve Mert Ramazan Demir'in evlendiği açıklaması ile gündemde bomba etkisi yaratan Onur Akay, açıklamaları için özür diledi.
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Gafları ve yerli dizilere olan merakıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu kez de Kızıl Goncalar Cüneyd gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Mert Yazıcıoğlu'na söylediği sözlerin yeniden gündem olması üzerine Demet Akalın'a "kapak olmuş" dendi.
Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltı fotoğrafı yayımlanan Timberlake, serbest bırakıldı.
İbrahim Selim'in programına katılan Yasemin Sakallıoğlu yine açıklamarıyla gündem oldu. “Bütün zayıf insanları tebrik ediyorum, onlar bu dünyanın nimetlerine yüz çevirmiş cesur insanlardır.” diyen Sakallıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yıllar yıllar sonra bir araya gelen Teoman ve Şebnem Ferah, beraber bayram mesajı yayınladı. Efsane ikilinin yıllar sonra bir araya gelmesi hali hazırda herkesi harekete geçirmişken bir de Teoman'ın paylaşımı ortalığı iyice karıştırdı!
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