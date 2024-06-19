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Teoman, Şebnem Ferah'la Yan Yana Geldiği Anları "İmkansız Crush" Diye Paylaşınca Olanlar Oldu!

Teoman, Şebnem Ferah'la Yan Yana Geldiği Anları "İmkansız Crush" Diye Paylaşınca Olanlar Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 15:53

Yıllar yıllar sonra bir araya gelen Teoman ve Şebnem Ferah, beraber bayram mesajı yayınladı. Efsane ikilinin yıllar sonra bir araya gelmesi hali hazırda herkesi harekete geçirmişken bir de Teoman'ın paylaşımı ortalığı iyice karıştırdı!

Neden mi? 👇🏻

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Bu gözler Şebnem Ferah ve Teoman ikilisi kadar cool başka bir ikili görmüş müdür bilemiyoruz.

Bu gözler Şebnem Ferah ve Teoman ikilisi kadar cool başka bir ikili görmüş müdür bilemiyoruz.

90'lı ve 2000'li yıllara damgasını vuran ikili, o yıllarda sık sık beraber görüntüleniyordu. Öyle ki binlerce kişi bu ikilinin aşk yaşadığına çoktan ikna olmuştu.

Her daim aralarındaki dostluğu vurgulayan ikili, aşk iddialarını ise reddetmişti. Fakat yıllar içerisinde ikili yan yana görülmez oldu.

Her daim aralarındaki dostluğu vurgulayan ikili, aşk iddialarını ise reddetmişti. Fakat yıllar içerisinde ikili yan yana görülmez oldu.

Derken yıllardır herkesin dört gözle beklediği o görüntüler sonunda geldi! Teoman ve Şebnem Ferah, yıllar sonra yan yana paylaşım yaptı. İkili, bir bayram mesajı yayınlayarak herkesin bayramını kutladı.

Detaylardan bahsetmiştik;

Bizler daha Teoman ve Şebnem Ferah'ın yan yana gelmesini sindireduralım, Teoman TikTok hesabından "bayram nedeniyle imkansuz cursh ile bir araya gelmişsindir" notunun olduğu bir paylaşım yaptı! 😂

Bizler daha Teoman ve Şebnem Ferah'ın yan yana gelmesini sindireduralım, Teoman TikTok hesabından "bayram nedeniyle imkansuz cursh ile bir araya gelmişsindir" notunun olduğu bir paylaşım yaptı! 😂

Şimdiden belirtelim, Teoman'ın TikTok hesabının paylaşımlarının fan kulüp tarafından hazırlandığı, ancak hesabın Teoman’ın resmi TikTok hesabı olduğu bilgisi yer alıyor!

Teoman'ın paylaşımı tam olarak şu şekilde;

Gelin bir de bu efsane paylaşıma ne yorumlar yapılmış bir bakalım.

Gelin bir de bu efsane paylaşıma ne yorumlar yapılmış bir bakalım.
twitter.com
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