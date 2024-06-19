Teoman, Şebnem Ferah'la Yan Yana Geldiği Anları "İmkansız Crush" Diye Paylaşınca Olanlar Oldu!
Teoman, Şebnem Ferah'la Yan Yana Geldiği Anları "İmkansız Crush" Diye Paylaşınca Olanlar Oldu!
Yıllar yıllar sonra bir araya gelen Teoman ve Şebnem Ferah, beraber bayram mesajı yayınladı. Efsane ikilinin yıllar sonra bir araya gelmesi hali hazırda herkesi harekete geçirmişken bir de Teoman'ın paylaşımı ortalığı iyice karıştırdı!
Neden mi? 👇🏻
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Bu gözler Şebnem Ferah ve Teoman ikilisi kadar cool başka bir ikili görmüş müdür bilemiyoruz.
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Her daim aralarındaki dostluğu vurgulayan ikili, aşk iddialarını ise reddetmişti. Fakat yıllar içerisinde ikili yan yana görülmez oldu.
Bizler daha Teoman ve Şebnem Ferah'ın yan yana gelmesini sindireduralım, Teoman TikTok hesabından "bayram nedeniyle imkansuz cursh ile bir araya gelmişsindir" notunun olduğu bir paylaşım yaptı! 😂
Teoman'ın paylaşımı tam olarak şu şekilde;
Gelin bir de bu efsane paylaşıma ne yorumlar yapılmış bir bakalım.
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