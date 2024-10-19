19 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinin ardından sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesi de cinsiyetçi küfürlerdi hatırlarsanız. İbrahim Selim'in programına konuk olan Kerem Bürsin de küfürleri cinsiyetçi bulduğu için sistemini değiştirdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kafa TV'nin programına konuk olan Metin Akpınar, "Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar sonrasında idam gelmeli mi? sorusunu yanıtladı!
Hadise, geçtiğimiz saatlerde duyurulan Saygı1 Sertab Erener konserinde isminin anons edilmesine rağmen yer alamayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Cem Yılmaz'ın "Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?" sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile yatakta paylaştığı poz tepki çekmiş, hatta ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nasıl evlat sahibi olduğu merak konusu olan Gökhan Çıra, konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun programında konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu!
17 Ekim günü hayata veda eden Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. Avrupa Yakası, Seksenler gibi birçok yapımda birlikte rol aldığı ünlü isimler cenazeye katılım gösterirken, Avrupa Yakası'nın efsane isimleri Ata Demirer ve Gülse Birsel'in katılmak yerine çelenk göndermesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yer aldığı efsane yapımlardaki rolleriyle gönüllerde taht kurmuştu. 17 Ekim günü evinde ölü bulunan oyuncunun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Son günlerde gittikçe artan kadına, çocuğa ve havyanlara yönelik şiddetin boyutları toplumda korku yaratmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur ise son günlerde yaşanan kan donduran gelişmelere ses çıkartanlardan biri oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın