Oğuzhan Uğur Yaşanan Kadın ve Bebek Kayıplarına İsyan Etti: "Artık Resmen Karanlıkta Koşuyoruz"

Son günlerde gittikçe artan kadına, çocuğa ve havyanlara yönelik şiddetin boyutları toplumda korku yaratmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur ise son günlerde yaşanan kan donduran gelişmelere ses çıkartanlardan biri oldu.