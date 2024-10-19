Oğuzhan Uğur Yaşanan Kadın ve Bebek Kayıplarına İsyan Etti: "Artık Resmen Karanlıkta Koşuyoruz"
Oğuzhan Uğur Yaşanan Kadın ve Bebek Kayıplarına İsyan Etti: "Artık Resmen Karanlıkta Koşuyoruz"
Son günlerde gittikçe artan kadına, çocuğa ve havyanlara yönelik şiddetin boyutları toplumda korku yaratmaya devam ediyor. Gündemi yakından takip eden isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur ise son günlerde yaşanan kan donduran gelişmelere ses çıkartanlardan biri oldu.
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Toplumsal meselelere belki de en çok ses çıkaran isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur, tepkisini dile getirmekten ve yaşananlara isyan etmekten bir an olsun çekinmiyor bildiğiniz gibi.
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Geçtiğimiz günlerde yayına giren, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, 6284 Özel Yayını'nda ele alınan hikayeler ve videoda konuşulanlar ise Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını yeniden kanıtlamıştı.
Programın yayınlanmasından kısa süre sonra ise korkunç bir skandal patlak verdi. SGK'dan haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.
Çete üyelerinin korkunç konuşmalarına da tepkisiz kalmayan Oğuzhan Uğur "Benim haznemde olayı yorumlayacak bi kelime yok" demiş ve olay karşısındaki şokunu dile getirmişti.
Son günlerde yaşanan akılalmaz olaylara yine X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püsküren Uğur, "Savaş yok, afet yok. Biz neden kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi gömüyoruz abi?!" şeklinde isyan etti.
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