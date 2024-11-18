18 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Kasım Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Teknoloji devi Apple, eski işletim sistemi olan telefonlardan desteğini çekmeye ve kullanıcıların verilerini silmeye hazırlanıyor. Apple iOS 8 ve daha eski iOS yüklü iPhone'lara olan desteğini bitirme kararı aldı. 18 Aralık'tan itibaren bu iOS sürümlerinde telefonlarını kullanmaya devam edenlerin tüm iCloud verileri silinecek.
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Bazı filmlerin etkisinden çıkmak epey bi' güç. Hatta o filmleri bazen çerçeveletip odamıza bile asmak isteyebiliriz. Öyle olacak ki bir Twitter (X) kullanıcısı, sinefillere odalarına asmak istedikleri film afişlerini sordu. Kullanıcılar da film zevklerini konuşturdu. Bakalım, kimler hangi filmlerin afişini odasına asmak istiyor.
Aşklarını 2018 yılında evlilikle taçlandıran Buse Varol ve Alişan ikilisi ünlüler dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor. Ne yapsalar dikkatleri üzerine çektiklerini de söylemek gerek. Ünlü çift hem aile hayatları hem de haklarında iddialarla öne çıkıyor. Bunlara ek olarak sosyal medya paylaşımları da sıkça konuşuluyor. Buse Varol'un Paris'ten paylaştığı son fotoğrafa uyguladığı photoshop yine dile düştü. Alişan'ın uzayan bacak boyuna da yorum gecikmedi.
Süper Lig, Türkiye'de futbolun sadece sahadaki mücadelesi değil, aynı zamanda taraftarların tutkularıyla şekillenen bir kültür haline geldi. Hakem kararları, VAR tartışmaları, kulüplerin ekonomik sıkıntıları, yöneticilerin birbirleriyle atışmasıysa her geçen gün çeşitli zorluklara neden olmaya başladı. Bu unsurlar, taraftarların ligdeki adaletsizlik algısını pekiştirirken, kulüplerin ekonomik çıkmazı ve sportif başarıdaki dalgalanmaları da artık hayalleri sınırlar oldu. Bakalım, futbolseverler ligin son haline ya da genel durumuna nasıl yorumlar yapıyor?
Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Arda Turan, şimdi teknik direktör olarak eski kulübüne dönebilir. Eyüpspor’da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, İspanyol basınında yer alan bir iddiaya göre Atletico Madrid’in yeni hoca adayları arasında gösteriliyor. İşte detaylar 👇
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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü’nün aktardığı bilgiye göre; yemin olayında teğmenlere ek olarak alay komutanı, tabur komutanı ve bölük komutanları da ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Meteoroloji bu hafta için lodos ve kar uyarısı yaptı. Çarşamba günü itibarıyla tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlar uyarıldı, sıcaklıklar 20 dereceleri görüp tekrar 10 derecelere düşecek. 10 kent için sarı alarm verildi. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı da etkili olacak.
NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Dizinin konusu büyük ilgi çekerken, oyunculuklar da her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Özellikle de Gonca Vuslateri'nin... Önceki haftaki dans performansıyla adeta bir ikona dönüşen Gonca Vuslateri, Oscar'lık oyunculuk sergilediğine dair övgüler almıştı. Ünlü oyuncudan dizide ikinci dans performansının geleceği duyuruldu!
Karavanda yaşamak bazılarımızın hayalinde olsa da cesaret edemememiz son derece normal. Fakat bir YouTuber 3 yıl boyunca karavanda yaşayarak hayatında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Bu süreçte duş alırken ve ısınırken yaşadığı zorlukları anlatan kadın, 'Ne hayatlar var be!' dedirtti. İlk etapta çok mutlu olsa da şu anda zorlandığını da vurgulayan kadın, o süreci en ince detayına kadar anlattı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım👇
2019'da evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı şu sıralar yeniden magazin dünyasının gündeminde. Ünlü ikili geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararlarını açıklamıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş ağır konuşmuştu. Akkuş'un 'Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!' ifadeleri şoke etmişti. Ebru Şallı ise bu sözlere ilk kez cevap verirken nezaketi elden bırakmadı.
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