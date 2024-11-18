Apple, Eski iPhone Modelleri İçin Desteğini Bitiriyor: Kullanıcıların iCloud Verileri Silinecek

Teknoloji devi Apple, eski işletim sistemi olan telefonlardan desteğini çekmeye ve kullanıcıların verilerini silmeye hazırlanıyor. Apple iOS 8 ve daha eski iOS yüklü iPhone'lara olan desteğini bitirme kararı aldı. 18 Aralık'tan itibaren bu iOS sürümlerinde telefonlarını kullanmaya devam edenlerin tüm iCloud verileri silinecek.

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