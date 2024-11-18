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Apple, Eski iPhone Modelleri İçin Desteğini Bitiriyor: Kullanıcıların iCloud Verileri Silinecek

Apple, Eski iPhone Modelleri İçin Desteğini Bitiriyor: Kullanıcıların iCloud Verileri Silinecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2024 - 23:48

Teknoloji devi Apple, eski işletim sistemi olan telefonlardan desteğini çekmeye ve kullanıcıların verilerini silmeye hazırlanıyor. Apple iOS 8 ve daha eski iOS yüklü iPhone'lara olan desteğini bitirme kararı aldı. 18 Aralık'tan itibaren bu iOS sürümlerinde telefonlarını kullanmaya devam edenlerin tüm iCloud verileri silinecek. 

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Apple'ın bazı müşterilerine e-posta yoluyla bildirdiğine göre önümüzdeki aydan itibaren iCloud üzerinden cihaz yedeklemesi yapmak için iOS 9 veya üzeri bir sürüm gerekecek.

Apple'ın bazı müşterilerine e-posta yoluyla bildirdiğine göre önümüzdeki aydan itibaren iCloud üzerinden cihaz yedeklemesi yapmak için iOS 9 veya üzeri bir sürüm gerekecek.

iOS 8 veya öncesini çalıştıran iPhone ve iPad'ler için yeni yedeklemeler artık desteklenmeyecek ve Apple bu aygıtların mevcut tüm iCloud yedeklemelerini de silecek.

iOS 8 veya öncesini çalıştıran iPhone ve iPad'ler için yeni yedeklemeler artık desteklenmeyecek ve Apple bu aygıtların mevcut tüm iCloud yedeklemelerini de silecek.

Bu değişiklik 18 Aralık 2024 tarihinde yapılacak, bu nedenle iOS 8 veya daha önceki bir sürümü çalıştıran bir aygıta sahip olan müşteriler, aygıtlarını yedeklemeye devam edebilmek için mümkünse cihazlarını mevcut en son iOS sürümüne güncellemeli.

Bu değişiklik 18 Aralık 2024 tarihinde yapılacak, bu nedenle iOS 8 veya daha önceki bir sürümü çalıştıran bir aygıta sahip olan müşteriler, aygıtlarını yedeklemeye devam edebilmek için mümkünse cihazlarını mevcut en son iOS sürümüne güncellemeli.
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