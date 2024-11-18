Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Roblox erişime kapatıldığı günden bu yana tartışmalar devam ediyor. Bazıları büyük bir heyecanla yeniden açılmasını beklerken, bazıları kapalı kalmasının en doğru karar olduğunu düşünüyor. Nitekim, bunca tartışma arasında her gün yüzlerce kişi Roblox'un açılıp açılmadığını merak ediyor.

Peki, Roblox açıldı mı? Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox'un ne zaman açılacağı açıklandı mı? İşte detaylar...