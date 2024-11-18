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Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Roblox Açıldı mı? Türkiye'de Roblox Erişim Engeli Kalktı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 18:16

Roblox erişime kapatıldığı günden bu yana tartışmalar devam ediyor. Bazıları büyük bir heyecanla yeniden açılmasını beklerken, bazıları kapalı kalmasının en doğru karar olduğunu düşünüyor. Nitekim, bunca tartışma arasında her gün yüzlerce kişi Roblox'un açılıp açılmadığını merak ediyor. 

Peki, Roblox açıldı mı? Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox'un ne zaman açılacağı açıklandı mı? İşte detaylar...

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Roblox Açıldı mı?

Roblox Açıldı mı?

Roblox'un Türkiye'de erişim engeli devam ederken, ''Roblox açılacak mı, saat kaçta açılacak?'' gibi araştırmalar devam ediyor. Ancak 18 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Roblox Türkiye'de hala erişime kapalı durumda ve kapatıldığı günden bu yana açılmadı.

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox'un Türkiye'de tekrardan açılmasına ilişkin herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Bu nedenle platformun ne zaman açılacağıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi kanallardan net bir bilgi verildiğinde içeriğimize mutlaka ekleyeceğiz.

Roblox Neden ve Ne Zaman Erişime Kapatıldı?

Roblox Neden ve Ne Zaman Erişime Kapatıldı?

Roblox oyun platformu, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye'de erişime kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelleme kararı için BTK'nin yetkisini kullandıklarını söylemişti.

Platformun kapatılma gerekçesi olarak bu platformla ilgili birçok şikayet aldıklarını ve çocuklar için endişelendiklerini söyleyen Uraloğlu, Roblox'u erişime kapatma kararını 4 saat içinde uyguladıklarını açıklamıştı.

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