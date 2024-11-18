Meteoroloji’den Arka Arkaya Uyarılar: Sarı Uyarı Verildi, Kar Yağışı Geliyor!

Meteoroloji bu hafta için lodos ve kar uyarısı yaptı. Çarşamba günü itibarıyla tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlar uyarıldı, sıcaklıklar 20 dereceleri görüp tekrar 10 derecelere düşecek. 10 kent için sarı alarm verildi. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı da etkili olacak.

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