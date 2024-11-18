Meteoroloji’den Arka Arkaya Uyarılar: Sarı Uyarı Verildi, Kar Yağışı Geliyor!
Meteoroloji’den Arka Arkaya Uyarılar: Sarı Uyarı Verildi, Kar Yağışı Geliyor!
Meteoroloji bu hafta için lodos ve kar uyarısı yaptı. Çarşamba günü itibarıyla tam 3 gün sürecek lodosla ilgili vatandaşlar uyarıldı, sıcaklıklar 20 dereceleri görüp tekrar 10 derecelere düşecek. 10 kent için sarı alarm verildi. Marmara dahil birçok kentte kar yağışı da etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde” dedi.
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Meteoroloji bugün “Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak” için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yarın ise "Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak" için alarm verildi.
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