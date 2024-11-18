18 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şimdilerde Deha'daki rolüyle dikkat çeken Taner Ölmez 2021'de meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlenmiş, 2022'de ilk bebeklerini, 2024'te de ikinci bebeklerini kucaklarına almışlardı. Bebekleriyle ilgilenebilmek üç senedir ekranlardan uzak olan Ece Çeşmioğlu, yeni bir tiyatro oyunu ile geri döndü. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde görüntülenen Ece Çeşmioğlu, ayaküstü soruları da yanıtladı. Yalnızca tiyatro değil, ekran özlemi de çektiğini belirten Çeşmioğlu, setlere dönebilmesi için eşi Taner Ölmez'le yaptıkları anlaşmayı açıkladı.
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2. Geçtiğimiz haziran, uzun senelerdir birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la evlenen, keyfi de pek bir yerinde olan Tolga Sarıtaş özellikle son zamanlarda en gözde isimlerden biri. Şimdilerde Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat'la beraber fırtınalar estiren ve yıllardır hayatımızda olan oyuncu, İbrahim Selim Bu Gece programının yeni konuğu oldu. Oldukça keyifli geçen sohbette, "estetiğin var mı?" sorusuna kendisini ifşalayarak cevap veren, bir güzel de güldüren Tolga Sarıtaş, işlem sonrası aldığı işle kahkaha attırdı!
3. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine "laiklikle" ilgili yorumuyla damga vuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. X hesabından ateş püsküren ünlü şarkıcı, Yusuf Tekin'in istifasını beklediğini söylemiş, "Korkunç" çıkışında bulunmuştu. Sosyal medyada tepki gösterdiği için bir kesim tarafından alkışlanan bir kesim tarafından da linçlenen Demet Akalın, attığı tweeti bir çırpıda sildi. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini bir kez daha çekti.
4. Cemiyetin tanıdık simalarından Derin Mermerci, yıllarca yaşadığı ilişkilerle magazinin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Son zamanlarda hayvan hakları için yaptığı paylaşımlarla ve isyanlarıyla gündeme gelen Mermerci'nin evini açtığı can dostlarıyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Sosyetik güzelin köpeklerinden çok koleksiyonuna topladığı tabloların dikkat çektiği pozlarda özellikle bir tablo fiyatıyla dudakları uçuklattı!
5. Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim'le olan evliliğini 7 ay önce bitiren Volkan Bahçekapılı son dönemlerde sıkça magazin gündemine oturuyor. Bunun nedeniyse İstanbul gecelerine akarken verdiği görüntüler. Zaman zaman yanındaki güzellerle adından söz ettiren ünlü iş insanı geçtiğimiz gün bir başka güzelle objektiflere yansımıştı. Flaşların patlamasıyla şoke olan Bahçekapılı, esmer güzelin arabasına yanlışla bindiğini söylemişti. Kendisini tanımadığını belirten Volkan Bahçekaplı'yı kimliği ortaya çıkan gizemli kadınla tanıştırıyoruz...
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6. Türkiye'nin gündeminde Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş var. Gülben Ergen bugün talihsiz gencin babası Nizamettin Kabaiş’i ziyaret etti. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için tepki gösteren ünlü şarkıcı, X hesabından hesap sordu. Ergen, aynı zamanda TV8’deki “İlkay Buharalı’yla Gerçekler”programına bağlanarak ateş püskürdü!
7. 2019'da evlenen Uğur Akkuş ve Ebru Şallı şu sıralar yeniden magazin dünyasının gündeminde. Ünlü ikili geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararlarını açıklamıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Akkuş ağır konuşmuştu. Akkuş'un "Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!" ifadeleri şoke etmişti. Ebru Şallı ise bu sözlere ilk kez cevap verirken nezaketi elden bırakmadı.
8. Aşklarını 2018 yılında evlilikle taçlandıran Buse Varol ve Alişan ikilisi ünlüler dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor. Ne yapsalar dikkatleri üzerine çektiklerini de söylemek gerek. Ünlü çift hem aile hayatları hem de haklarında iddialarla öne çıkıyor. Bunlara ek olarak sosyal medya paylaşımları da sıkça konuşuluyor. Buse Varol'un Paris'ten paylaştığı son fotoğrafa uyguladığı photoshop yine dile düştü. Alişan'ın uzayan bacak boyuna da yorum gecikmedi.
9. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki Wanda Nara kaoslara doymuyor. L-Gante'yle aşkını duyuran Wanda'nın en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddiasıysa gündeme oturdu. Skandal haberlerle manşetlere yerleşmekten sıkılmadığını da söylemek gerek. Wanda Nara şimdi de kendince laf soktuğu son paylaşımıyla görenlere "Pes!" dedirtti.
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