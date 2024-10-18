18 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Ekim Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesinin telefon konuşmalarını paylaştı.
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SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen çetenin üyesi hemşireler her şeyi itiraf etti. Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, hemşire Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine peynir markalarında yapılan hileler de eklendi. Bugün listeye yapılan eklemede yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin, üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunulduğu ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin CHP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan olaya ilişkin heyet görevlendirildiğini açıkladı.
SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, örgüt yöneticisi doktor İlker Gönen'in, kalbi duran bir bebek için hemşire tarafından arandığı, Gönen'in ise, "Canlandırmaya gerek yok" diyerek hastaneye gitmeyip bebeğe 'pasif ötanazi' uyguladığı ortaya çıktı.
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İzmir'in Buca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Defin işlemi için kazılan mezarda, mezar sahibi dışında iki insanın siyah poşet içerisinde kemikleri bulundu.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e akılalmaz yeni bir vergi tavsiyesinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Rüyamda gördüm. Mehmet Şimşek'e yeni vergi kaynağı buldum.100 kilo üstünde olanlardan Bin TL vergi al. Yalnız benim kiloma güvenme, 100 ün altına indim" diye yazdı.
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