Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
17 - 23 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 17 - 23 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.08.2024 - 15:58

17 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Ağustos 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 199 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 250 gr 35 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49 TL

  • Nar / Aras / Torku / Irmak / Balküpü Toz Şeker 1 Kg 36 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 179 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 39 TL

  • Piliç Döner 200 gr 42 TL

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr 129 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 37 TL

  • Superfresh Konserve Mısır 3x200 gr 49 TL

  • Tukaş Konserve Mısır 3x150 gr 52 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 69 TL

  • Indomie Hazır Noddle Çeşitleri 5'li 29 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 119 TL

Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 119 TL

  • Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 79 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 79 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 TL

  • Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 89 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Jel Temizleyici 750 ml 54 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Temizleyici Sprey 1 Litre 49 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39 TL

  • Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 99 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası 89 TL

  • Maybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 55 TL

  • Gillette Blue 3 Hybrit Tıraş Makinesi + 8 Yedek Başlık 169 TL

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

  • Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 49 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 79 TL

Tazenin yıldızları👇

Tazenin yıldızları👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın