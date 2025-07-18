17-18 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bir dönemin “Kavak Yelleri”yle hafızalara kazınan güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeniden gündemde… Ancak bu kez ne bir dizi projesi ne de özel hayatıyla değil bambaşka bir konuyla konuşuluyor! Sosyal medyada özellikle yüz gerdirme ve burun estetiği yaptırdığı iddialarıyla konuşulan Karahan, sonunda sessizliğini bozdu. Peki gerçekten bıçak altına mı yattı, yoksa bu değişim sadece yılların eseri mi?