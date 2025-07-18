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17-18 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

17-18 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 23:54

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Mete Gazoz Aşka Geldi!

Mete Gazoz Aşka Geldi!

Başarılarının yanında sempatik tavırlarıyla da gönlümüzde taht kuran genç sporcunun özel hayatı da en az kariyeri kadar yakından takip ediliyor. Son olarak sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Yıllar Sonra Görüntülendi

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Yıllar Sonra Görüntülendi

@1murad.salahli isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre, Aşk-ı Memnu’nun unutulmaz karakterlerinden Arsen Hanım’a hayat veren Gülsen Tuncer’in yıllar sonraki hali ortaya çıktı! Dizideki zarafeti ve sakin duruşuyla hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!

Ece Sükan'ın Hiç Görülmemiş Dekoltesi Ağızları Açık Bıraktı!

Ece Sükan'ın Hiç Görülmemiş Dekoltesi Ağızları Açık Bıraktı!

. Son yıllarda ekranlardan uzak kalmasına rağmen, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla hala gündem yaratmayı başaran Ece Sükan, son olarak ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın 16 Temmuz gecesi düzenlediği özel etkinlikte boy gösterdi. Ece Sükan, hem paylaşımlarıyla hem de tarzıyla geceye damga vurdu.

Pelin Karahan Hakkındaki Estetik İddialarına Yanıt Verdi!

Pelin Karahan Hakkındaki Estetik İddialarına Yanıt Verdi!

Bir dönemin “Kavak Yelleri”yle hafızalara kazınan güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeniden gündemde… Ancak bu kez ne bir dizi projesi ne de özel hayatıyla değil bambaşka bir konuyla konuşuluyor! Sosyal medyada özellikle yüz gerdirme ve burun estetiği yaptırdığı iddialarıyla konuşulan Karahan, sonunda sessizliğini bozdu. Peki gerçekten bıçak altına mı yattı, yoksa bu değişim sadece yılların eseri mi?

Arda Turan’ın Muhabirle Göz Temassız Röportajı Dile Düştü!

Arda Turan’ın Muhabirle Göz Temassız Röportajı Dile Düştü!

Arda TuranUEFA Avrupa Ligi maçı sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajla sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki Ukraynalı güzel muhabirle göz teması bile kurmadan konuşan Arda Turan’ın bu tavrı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Pınar Deniz'in Oğlu Fikret Hakan İlk Kez Tatile Çıktı!

Pınar Deniz'in Oğlu Fikret Hakan İlk Kez Tatile Çıktı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan’la çıktıkları tatilde verdikleri görüntülerle kalpleri eritti.

Seda Bakan'ın Transparan Tarzı Olay Oldu!

Seda Bakan'ın Transparan Tarzı Olay Oldu!

Gelin Takımı filmiyle dijital platformlarda büyük beğeni toplayan Seda Bakan, geçtiğimiz gece katıldığı etkinlikte giydiği transparan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Bengü İlk Ağızdan Boşanma Açıklamalarında Bulundu

Bengü İlk Ağızdan Boşanma Açıklamalarında Bulundu

6 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Bengü'nün sosyal medyada uzun süredir her paylaşımı gönderme olarak yorumlanıyordu. Sonunda sessizliğini bozan ünlü şarkıcı ayrılık sebebini ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Ayrıca “Evli adamın kankası olamaz” çıkışıyla gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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