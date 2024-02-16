16 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları ve görüşleriyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden. Özgür Demirtaş, yaptığı son paylaşımla da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar gına getirdi...
Sokak röportajında "İBB'de Kime Oy Vereceksiniz?" diye soran muhabire İmamoğlu'ndan da Kurum'dan da vazgeçmeden cevap veren vatandaş güldürdü.
Halk TV'deki görevinden ayrılıp TİP'in Çankaya Belediye Başkan Adayı olan İrfan Değirmeci, gazeteci Ahmet Hakan tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Buna karşılık Değirmenci'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı gazeteci Ertuğrul Albayrak'tan Ahmet Hakan'a tepki geldi.
İstanbul Sarıyer'de acı bir olay yaşandı. Tartışma sonrası denize atlayan sevgililer, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
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Antalya'nın göz bebeği olan endemik dağ sümbüllerine dokunanın başı büyük derde giriyor.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.
İstanbul Gayrettepe’de metro alt geçidindeki yürüyen merdivende bakım yapan işçi feci şekilde yaşamını yitirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli para cezalarında alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini açıkladı.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Linkedin hesabı üzerinden kayıt dışıyla mücadelenin en etkili yolunu açıkladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adayları karıştırdı ve yanlış kişinin elini kaldırdı. Hatasını fark eden Özel, gülümseyerek düzeltti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onanmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden biri olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun örgüt içerisindeki avukatları Oktar'a gönderdiğini ve örgüte yeni isimler kazandırdığını yazdı.
Erzincan'a bağlı İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde göçük altında kalan 9 işçiden hâlâ haber yok. İşçilerin yakınlarının 5.günde de bekleyişi sürürken, olaya ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan Bilirkişi Ön Raporu sonuçlandı. Madenin sahibi Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı.
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