16 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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2014 senesinde evlenme kararı alan ardından da gözlerden olabildiğince uzak bir yaşantı süren Pelin Karahan şimdilerde sektöre yavaş yavaş geri dönüyor. Evliliğinden Eyüp ve Ali adını verdiği iki oğlunu kucağına alan Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulurken oğullarını belli bir yaşa getirmesinin ardından kendisini ekranlarda da göstermeye başladı. 24 Ocak'ta vizyona girecek "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" isimli filmle beyazperdeye çıkmaya hazırlanan Pelin Karahan galada tüm şıklığıyla boy gösterdi. Güzel isme eşlik edenler ise kocası Bedri Güntay ve yakışıklı oğulları Ali ve Eyüp oldu.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı, reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızıl Goncalar'ın Naim Efendi'sini canlandıran oyuncu Mert Turak'ı başarılı oyunculuğuyla sık sık konuşur olduk. Senaryosuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da kendini izleten dizinin seveni çok. Mert Turak da yapımın yakaladığı başarıyla birlikte yıldızını daha da parlatan isimlerden birisi oldu. Geçtiğimiz gün gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Mert Turak yine özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Arna'nın çocukluk travmasını gündeme getirmesiyle itirafta bulunan isim bakalım neler demiş!
Zahide Yetiş'le Yeniden Başlasak programının 15 Ocak günü yayınlanan bölümünde yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Mehmet isimli konu eşi hakkında ihanet iddialarında bulunmuş, sunucu Zahide Yetiş ise programdaki hareketiyle eleştirilmişti. Konuğa eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videosunu izleten Zahide Yetiş, sosyal medyadan tepki toplarken devreye RTÜK girmişti. Yetiş'in programı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken olaya Aşkım Kapışmak dahil oldu. Aşkım Kapışmak, Zahide Yetiş'in programında yaşanan olaya "Bir kadının eşi ve programın sunucusu, kadını Türkiye’nin gözü önünde linç ettiler." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Duayen Haldun Dormen, geçtiğimiz saatlerde Tete ve Masal: Rüyalar Diyarında filminin galasında Magazin Burada muhabiri tarafından görüntülendi. Günlerdir gündemden bir an olsun düşmeyen sektördeki "tekelleşme" iddiaları sorulan Dormen'den konuya dair oldukça realist yorumlar geldi. Gelin, sanat hayatında 70 yılı geride bırakan usta isim neler demiş beraber bakalım!
Geçtiğimiz günlerde dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları hakkında oldukça ses getiren bir analiz yapan Elçin Sangu, X'teki paylaşımından birkaç saat sonra Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışma yaşamıştı. Saatler ilerledikçe büyüyen kavgada en son Elçin Sangu'nun ikinci "sürpriz" paylaşımını görmüş, Altuntaş'ı ifşalayacağını ima eden Elçin Sangu'nun ne diyeceğini merakla beklemeye başlamıştık. Sangu sürprizini yaptı, Birsen Altunaş'a dava açtığını duyurdu.
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Aylardır Wanda Nara'yla boşanmasının detaylarıyla gündeme gelen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, geçtiğimiz günlerde ex aşkına karmanın alasını yaşatarak kendisinin ezeli düşmanı China Suarez'le yepyeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Birkaç saat önce İspanyol basını tarafından oldukça çarpıcı iddialar ortaya atıldı. China Suarez'in hamile olduğu, Icardi'nin de yeniden baba olacağı iddiası kol gezmeye başlamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda China Suarez'den Wanda Nara'yı kudurtacak bir pozla cevap geldi!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, her açıklamasıyla apayrı bir gündem yaratan Aslı Bekiroğlu. yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İfşası ve talihsiz açıklamasından sonra ekranlardan uzaklaşsa da yeniden yapımlarda rol almaya başladı. Geçtiğimiz akşam 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasında boy gösteren ünlü oyuncunun yepyeni bir aşka yelken açtığı görüldü. Magazin Burada'nın haberine göre; Aslı Bekiroğlu gönlünü İnci Taneleri dizisinin yıldızlarından birine kaptırdı!
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur ne yazık ki 2 Ocak günü hayat gözlerini yummuştu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm günlerce sosyal medyanın da gündeminde kalmıştı. Cenazede yaşanan olaylar, öncesi ve sonrasındaki detaylar ve ortaya çıkan paha biçilemez servet derken usta sanatçıyı konuşmaya devam ediyoruz. Bu seferki konumuz ise; Ferdi Tayfur'un davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur'la ilgili. Babasıyla küs şekilde ayrıldığı konuşulan, gasilhane önünde feryat edip cenaze başında küfürlü kavgaya tutuşan Tuğçe babasının vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı bir yandan da İbrahim Tatlıses'in 'arabeskin prensi' sözlerine de tepki gösterdi.
Ülkemizin en ünlü klarnet virtüözü olan Hüsnü Şenlendirici geçtiğimiz akşam Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 5: Zombi' filminin galasına katıldı. Bir yanına kızı Naz'ı bir yanına da gelini Peri'yi alan ünlü sanatçı kameralara poz vermeyi de ihmal etmezken gözlere takılan farklı bir detay vardı. O da başarılı klarnetçinin Nazire Şenlendirici ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Naz Şenlendirici oldu. Babasının yanında objektiflere gülümseyen Naz'ın annesiyle olan benzerliği görenleri epey şaşırttı. Hadi gelin Naz Şenlendirici'nin son halini bi' görelim...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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