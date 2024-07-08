Görüş Bildir
Haberler
Spor
13 Yaşındaki Milli Satranç Oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş Dünyanın En İyisi Olarak Anılan Carlsen'i Yendi!

13 Yaşındaki Milli Satranç Oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş Dünyanın En İyisi Olarak Anılan Carlsen'i Yendi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 10:56

Nisan ayında büyükusta (GM) unvanını alarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta tarihin en iyisi olarak gösterilen Norveçli büyükusta Magnus Carlsen'i çok kısa bir sürede yenmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

Yağız Kaan, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etti.

Yağız Kaan, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etti.

Milli oyuncumuz, galibiyete 41.2 saniyede ulaştı.

Milli oyuncumuz, galibiyete 41.2 saniyede ulaştı.

Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.

Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.

Yağız Kaan, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde de 4. sırada yer alıyor.

Yağız Kaan, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde de 4. sırada yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
71
36
16
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın