13 Yaşındaki Milli Satranç Oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş Dünyanın En İyisi Olarak Anılan Carlsen'i Yendi!
13 Yaşındaki Milli Satranç Oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş Dünyanın En İyisi Olarak Anılan Carlsen'i Yendi!
Nisan ayında büyükusta (GM) unvanını alarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta tarihin en iyisi olarak gösterilen Norveçli büyükusta Magnus Carlsen'i çok kısa bir sürede yenmeyi başardı.
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13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, internet üzerinden düzenlenen turnuvada Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.
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Yağız Kaan, beş dünya satranç, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki rakibini mat etti.
Milli oyuncumuz, galibiyete 41.2 saniyede ulaştı.
Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi.
Yağız Kaan, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde de 4. sırada yer alıyor.
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