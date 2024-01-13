13 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Melike Şahin, İBB kapsamında öğretmenler için düzenlenen konser etkinliğine 'fazla rüzgar' nedeniyle son dakika çıkmamış ve linç üstüne linç yemişti hatırlarsanız. O gün hakkında açıklama yapan Şahin, yediği linçleri kadın olmasına bağlayınca yeni linçlerin de kilidini açmış oldu.
2. Bergen filmini “Şiddet içeriyor” diyerek yasaklatan ve filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası açan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti’den ayrılarak İYİ Parti'ye geçti, Başkan Özgan’a oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan ‘tebrik’ gecikmedi.
3. Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın, barınaktan sahiplendiği ve sevgiyle bağlandığı köpeği Snape'in vefatı sevenlerini derinden üzdü. Özaslan'ın takipçileriyle paylaştığı vedası, kalpleri sızlattı. Özaslan, köpeğine "yasın beş evredi dediler, ben kaçındayım bilmiyorum" sözleriyle veda etti.
4. Ünlü isim Boran Kuzum dünyaca ünlü tasarım markası Gucci ile ortak bir çalışmaya imza attı. Kuzum, bu işbirliği için dünyaca ünlü isimler Mahmood ve Tamino ile birlikte defilede boy gösterdi. Üçlüyü aynı karede gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.👇
5. Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü almasına sitem etmişti. Aksoy, gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı.
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6. Yaklaşık iki ay önce oğlunu kucağına alan çiçeği burnunda anne Ezgi Mola oğluyla birlikte geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun o anları kapleri eritti...
7. Magazin gündeminde sık sık adını andığımız bir aile var biliyorsunuz ki: 'Doğulu kardeşler.' Şarkıcı Kenan Doğulu, aranjör Ozan Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu ve modası Kemal Doğulu. Peki bu Doğulu ünlülerinde, kim kiminle kardeş? Neyse ki Kenan Doğulu hikayesinde abisinin doğum gününü kutlayınca tüm taşlar yerine oturdu!
8. Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi şarkıcı Ufuk Beydemir, sevilen çiftlerimiz arasında başı çekiyor. Öyle ki yaptıkları her paylaşıma birbirinden güzel yorumlar yapılıyor. Son olarak İpek Filiz Yazıcı'nın eşi Ufuk Beydemir'in şarkısına back vokal yaptığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.
9. Bazı şarkılar var ki sözlerine bir türlü anlam veremez, yanlış söyleyip dururuz. Bazı şarkılar da var ki sözlerine odaklanmadan, söyler ve geçeriz. Halbuki birçok şarkı sözünün derin bir anlamı, bir hikayesi var. Tıpkı Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" sözlerinde olduğu gibi.
10. Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine zorla giren ve bunu tam 92 kez yapan sapık, sonunda yakalandı. Ariana Grande'yi taciz eden kişi 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlunun ısrar seviyesi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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