Eşi Ufuk Beydemir'in Şarkısına Back Vokal Yapan İpek Filiz Yazıcı "Şarkıcı Olsaymışsın" Dedirtti
Eşi Ufuk Beydemir'in Şarkısına Back Vokal Yapan İpek Filiz Yazıcı "Şarkıcı Olsaymışsın" Dedirtti
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi şarkıcı Ufuk Beydemir, sevilen çiftlerimiz arasında başı çekiyor. Öyle ki yaptıkları her paylaşıma birbirinden güzel yorumlar yapılıyor. Son olarak İpek Filiz Yazıcı'nın eşi Ufuk Beydemir'in şarkısına back vokal yaptığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.
Bakalım siz performansını nasıl bulacaksınız?
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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in uzun süredir devam eden bir ilişkisi var.
2022'de dünyaevine giren çiftimiz, tarzları ve uyumlarıyla gözlerimizi doldurdu desek yeridir.
Son zamanlarda ise her çift hakkında olduğu gibi, Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı hakkında da çocuk iddiaları atıldı ortaya.
Hamilelik iddiaları bir yana, çiftimizin keyfi de gayet yerinde.
Öyle ki son olarak İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir'e bir şarkısında eşlik etti. Yazıcı, şarkıda back vokallik yaptı.
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O anlara böyle bırakalım;
Gelin bir de bu videonun yorumlarına bakalım;
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Beraber çalışmaya başlasalar, çok tatlı olmaz mıydı?
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