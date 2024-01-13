Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Eşi Ufuk Beydemir'in Şarkısına Back Vokal Yapan İpek Filiz Yazıcı "Şarkıcı Olsaymışsın" Dedirtti

Eşi Ufuk Beydemir'in Şarkısına Back Vokal Yapan İpek Filiz Yazıcı "Şarkıcı Olsaymışsın" Dedirtti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 12:18

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi şarkıcı Ufuk Beydemir, sevilen çiftlerimiz arasında başı çekiyor. Öyle ki yaptıkları her paylaşıma birbirinden güzel yorumlar yapılıyor. Son olarak İpek Filiz Yazıcı'nın eşi Ufuk Beydemir'in şarkısına back vokal yaptığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.

Bakalım siz performansını nasıl bulacaksınız?

İçeriğin Devamı Aşağıda

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in uzun süredir devam eden bir ilişkisi var.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in uzun süredir devam eden bir ilişkisi var.

Sevgililik dönemlerinde de yakından takip ettiğimiz çift, geçtiğimiz yıllarda evlilik yolunda ilk adımı da atmıştı. Evlilik teklifi geldi, nişan yapıldı, ardından masalsı bir düğün yapıldı.

2022'de dünyaevine giren çiftimiz, tarzları ve uyumlarıyla gözlerimizi doldurdu desek yeridir.

2022'de dünyaevine giren çiftimiz, tarzları ve uyumlarıyla gözlerimizi doldurdu desek yeridir.

Ekim ayında Roma'da evlenen çift, romantik pozlarını bizlerle paylaşmayı da ihmal etmedi. Tabii İpek Filiz Yazıcı'nın gelinlik modeli de, yılın en sevilen gelinliklerinden birisiydi!

Son zamanlarda ise her çift hakkında olduğu gibi, Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı hakkında da çocuk iddiaları atıldı ortaya.

Son zamanlarda ise her çift hakkında olduğu gibi, Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı hakkında da çocuk iddiaları atıldı ortaya.

İpek Filiz Yazıcı'nın hamile olduğunun iddia edilmesiyle, çiftimiz magazin gündeminde yakından takibe alındı. Herkes bu iddiayı kanıtlayacak ipuçları peşinde koştu adeta.

Çok geçmeden bu iddialara birinci elden yanıt geldi;

Hamilelik iddiaları bir yana, çiftimizin keyfi de gayet yerinde.

Hamilelik iddiaları bir yana, çiftimizin keyfi de gayet yerinde.

Bunu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan kolayca anlayabiliyoruz! Birbirlerine olan bakışları, sözleri...Fazla söze gerek yok anlayacağınız.

Öyle ki son olarak İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir'e bir şarkısında eşlik etti. Yazıcı, şarkıda back vokallik yaptı.

Öyle ki son olarak İpek Filiz Yazıcı, eşi Ufuk Beydemir'e bir şarkısında eşlik etti. Yazıcı, şarkıda back vokallik yaptı.

Elbette bu fotoğraf, henüz sevgililik yıllarına ait. :)

İpek Filiz Yazıcı, şimdilik back vokal yapmış olsa da, elinde gitar da fena durmuyor sanki?

İçeriğin Devamı Aşağıda

O anlara böyle bırakalım;

Gelin bir de bu videonun yorumlarına bakalım;

Gelin bir de bu videonun yorumlarına bakalım;

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

Beraber çalışmaya başlasalar, çok tatlı olmaz mıydı?

Beraber çalışmaya başlasalar, çok tatlı olmaz mıydı?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?