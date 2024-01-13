Eşi Ufuk Beydemir'in Şarkısına Back Vokal Yapan İpek Filiz Yazıcı "Şarkıcı Olsaymışsın" Dedirtti

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi şarkıcı Ufuk Beydemir, sevilen çiftlerimiz arasında başı çekiyor. Öyle ki yaptıkları her paylaşıma birbirinden güzel yorumlar yapılıyor. Son olarak İpek Filiz Yazıcı'nın eşi Ufuk Beydemir'in şarkısına back vokal yaptığı anlar yorum yağmuruna tutuldu.

Bakalım siz performansını nasıl bulacaksınız?