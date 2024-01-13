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Serenay Sarıkaya'nın Ödül Almasına Tepki Gösteren Oyuncudan Açıklama Geldi

Serenay Sarıkaya'nın Ödül Almasına Tepki Gösteren Oyuncudan Açıklama Geldi

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 17:10

Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü almasına sitem etmişti. Aksoy, gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne damgasını vuran Serenay Sarıkaya, önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü almıştı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne damgasını vuran Serenay Sarıkaya, önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü almıştı.

Söz konusu gecede "Yine ben yine ben yine ben" diyen Serenay Sarıkaya epey konuşulurken, Adanalı'daki rol arkadaşı Rüzgar Aksoy bu duruma tepki göstermişti.

Söz konusu gecede "Yine ben yine ben yine ben" diyen Serenay Sarıkaya epey konuşulurken, Adanalı'daki rol arkadaşı Rüzgar Aksoy bu duruma tepki göstermişti.

Burada bahsetmiştik:

"Yine o, yine o. Allahım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli..." diyen Aksoy kısa sürede eleştiri oklarını üzerine çekerken, oyuncu bugün bir açıklama videosu paylaştı.

"Yine o, yine o. Allahım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli..." diyen Aksoy kısa sürede eleştiri oklarını üzerine çekerken, oyuncu bugün bir açıklama videosu paylaştı.

"Serenay Sarıkaya'yı çok severim, onunla alakalı bir durum yok, beraber de çalıştık zaten. Ben organizasyonlardan bahsediyorum. Bütün dizileri izlediniz mi acaba? Yeni, yetenekli oyunculardan birini keşfedip 'biz ödülü buna verelim' dediniz mi? " şeklinde açıklama yapan Aksoy, yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Serenay Sarıkaya'yı çok severim, onunla alakalı bir durum yok, beraber de çalıştık zaten. Ben organizasyonlardan bahsediyorum. Bütün dizileri izlediniz mi acaba? Yeni, yetenekli oyunculardan birini keşfedip 'biz ödülü buna verelim' dediniz mi? " şeklinde açıklama yapan Aksoy, yanlış anlaşıldığını söyledi.

İşte Rüzgar Aksoy'un açıklaması:

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Halil Değerli

Sanatçının olmadığı yerde Serenay'a oyuncu diyorlar.... 😡😡😡