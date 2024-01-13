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Doğulu Kardeşleri Karıştıranlara Kenan Doğulu'dan Dev Hizmet: Abisinin Yeni Yaşını Kutlayınca Her Şey Çözüldü

Doğulu Kardeşleri Karıştıranlara Kenan Doğulu'dan Dev Hizmet: Abisinin Yeni Yaşını Kutlayınca Her Şey Çözüldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 15:14

Magazin gündeminde sık sık adını andığımız bir aile var biliyorsunuz ki: 'Doğulu kardeşler.' Şarkıcı Kenan Doğulu, aranjör Ozan Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu ve modası Kemal Doğulu. Peki bu Doğulu ünlülerinde, kim kiminle kardeş? 

Neyse ki Kenan Doğulu hikayesinde abisinin doğum gününü kutlayınca tüm taşlar yerine oturdu!

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'Doğulu' soyadına sahip birkaç tane ünlümüz var bildiğiniz üzere. Hepsi de magazin gündeminde yakından takip edilen isimler.

'Doğulu' soyadına sahip birkaç tane ünlümüz var bildiğiniz üzere. Hepsi de magazin gündeminde yakından takip edilen isimler.

Örneğin oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile olan ilişkisiyle sık sık gündemimize geliyor. Geçtiğimiz aylarda bir ayrılık iddiası ortaya atılmış olsa da Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ilişkilerine tam gaz devam ediyor.

Tabii bir de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve pek sevgili eşi Beren Saat var.

Tabii bir de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve pek sevgili eşi Beren Saat var.

Bu çiftimiz de magazin gündeminde yakından takip ettiğimiz, pek de sevdiğimiz bir çift. Birbirleriyle olan uyumları göz dolduruyor adeta. Hele ki Kenan Doğulu'nun eşine yazdığı şarkılar var ki sormayın!

Peki bitti mi? Tabii ki hayır! Bir de ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu var.

Peki bitti mi? Tabii ki hayır! Bir de ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu var.

Ozan doğulu da bugüne kadar Zeki Müren ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler başta olmak üzre birçok sanatçıyla çalıştı, orkestra şefliği yaptı. Kendi müzik projesini de yayınlayan Ozan Doğulu, son zamanlarda çeşitli etkinliklerde yer almaya devam ediyor.

Son olarak modacı, stilist ve fotoğrafçı Kemal Doğulu var.

Son olarak modacı, stilist ve fotoğrafçı Kemal Doğulu var.

Hande Yener'in imaj makerlığını yapan Kemal Doğulu, bugüne kadar birçok ünlü isimle çalıştı. Sanat yönetmenliği, fotoğrafçılık, stilistlik, klip yönetmenliği yapan ünlü isim özellikle Doya Doya Moda'da yer almasıyla tanıttı kendisini.

Sıra geldi bu 'Doğulu' ünlülerimizden kimlerin kardeş olduğunu açıklamaya!

Sıra geldi bu 'Doğulu' ünlülerimizden kimlerin kardeş olduğunu açıklamaya!

Fotoğraftan da anlayacağınız üzere ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu kardeş. Kenan Doğulu, Ozan Doğulu'nun küçük kardeşi.

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Tabii oyuncu Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu da kardeş!

Tabii oyuncu Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu da kardeş!

Bazen yana yana hayal etmekte zorlansak da, beraber gördüğümüzde oldukça benzediklerini görüyoruz, değil mi?

Gelelim tüm bu konuları masaya yatırmamıza sebep olan Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu'nun doğum gününü kutladığı o paylaşıma;

Gelelim tüm bu konuları masaya yatırmamıza sebep olan Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu'nun doğum gününü kutladığı o paylaşıma;

Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından paylaştığı görsele 'Canım ağabeyim iyi ki varsın. Seni çok seviyorum' notunu düştü.

2017 yılında ise Ozan Doğulu, küçük kardeşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü paylaştığı bu küçüklük fotoğrafıyla kutlamıştı.

2017 yılında ise Ozan Doğulu, küçük kardeşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü paylaştığı bu küçüklük fotoğrafıyla kutlamıştı.

'Canım kardeşim, hep böyle omuz omuza, güzel günlerde, birlikte olalım, iyi ki doğdun' notunu düşen Ozan Doğulu'nun bu dileğinin de gerçek olduğunu gördük!

O zaman söyleyin bakalım, bu fotoğraftaki kardeşler, hangi 'Doğulu' kardeşler? 😂

O zaman söyleyin bakalım, bu fotoğraftaki kardeşler, hangi 'Doğulu' kardeşler? 😂

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