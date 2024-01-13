Doğulu Kardeşleri Karıştıranlara Kenan Doğulu'dan Dev Hizmet: Abisinin Yeni Yaşını Kutlayınca Her Şey Çözüldü
Doğulu Kardeşleri Karıştıranlara Kenan Doğulu'dan Dev Hizmet: Abisinin Yeni Yaşını Kutlayınca Her Şey Çözüldü
Magazin gündeminde sık sık adını andığımız bir aile var biliyorsunuz ki: 'Doğulu kardeşler.' Şarkıcı Kenan Doğulu, aranjör Ozan Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu ve modası Kemal Doğulu. Peki bu Doğulu ünlülerinde, kim kiminle kardeş?
Neyse ki Kenan Doğulu hikayesinde abisinin doğum gününü kutlayınca tüm taşlar yerine oturdu!
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'Doğulu' soyadına sahip birkaç tane ünlümüz var bildiğiniz üzere. Hepsi de magazin gündeminde yakından takip edilen isimler.
Tabii bir de ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve pek sevgili eşi Beren Saat var.
Peki bitti mi? Tabii ki hayır! Bir de ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu var.
Son olarak modacı, stilist ve fotoğrafçı Kemal Doğulu var.
Sıra geldi bu 'Doğulu' ünlülerimizden kimlerin kardeş olduğunu açıklamaya!
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Tabii oyuncu Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu da kardeş!
Gelelim tüm bu konuları masaya yatırmamıza sebep olan Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu'nun doğum gününü kutladığı o paylaşıma;
2017 yılında ise Ozan Doğulu, küçük kardeşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü paylaştığı bu küçüklük fotoğrafıyla kutlamıştı.
O zaman söyleyin bakalım, bu fotoğraftaki kardeşler, hangi 'Doğulu' kardeşler? 😂
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