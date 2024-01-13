Doğulu Kardeşleri Karıştıranlara Kenan Doğulu'dan Dev Hizmet: Abisinin Yeni Yaşını Kutlayınca Her Şey Çözüldü

Magazin gündeminde sık sık adını andığımız bir aile var biliyorsunuz ki: 'Doğulu kardeşler.' Şarkıcı Kenan Doğulu, aranjör Ozan Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu ve modası Kemal Doğulu. Peki bu Doğulu ünlülerinde, kim kiminle kardeş?

Neyse ki Kenan Doğulu hikayesinde abisinin doğum gününü kutlayınca tüm taşlar yerine oturdu!