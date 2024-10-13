13 Ekim Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Ekim Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Ekim Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında, sahte giriş kartı bulunduran silahlı bir adam yakalandı. Yetkililer, bu olayın muhtemelen bir suikast girişiminin önlendiğini açıkladı.
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Anayasa tartışmaları ile ilgili Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" ifadesinin değişmesi gerektiğini söyleyerek yeni bir tartışma başlatmıştı. Kurtulmuş bugün kendisi ile ilgili algı operasyonu yapıldığını öne sürdü.
Savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergiye destek açıklaması yapan Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur." sözleriyle tepki çekmişti. Oğuzhan Uğur, Destici'ye kendi sözleriyle gönderme yaptı.
Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacağı haberine büyüyen tepkilere cevaben, savunma sanayii vergisini savunan Sinan Akçıl, sosyal medya kullanıcılarına önce fikirlerini sordu, sonra yorumlara kapattı.
İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Hizbullah'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği en ağır saldırı olarak kayıtlara geçen saldırıda ölü ve yaralı sayısı artıyor.
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Yapay zeka, 2103 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürecek takımlar hakkında tahminde bulundu. Listede iki Türk takımının da yer aldığı görüldü.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu, bu sefer de "hayatımın elbisesi" olarak adlandırdığı kombinle dillere düştü!
Yıllardır Arka Sokaklar'da beraber rol alan İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh arasında, geçtiğimiz dakikalarda güldüren bir olay yaşandı! Paylaşılan fotoğraf silindi, yorum da ortadan kalktı ama şahin gözler birkaç dakika içinde gelişen olayı kaçırmadı!
Galatasaray'da artan performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün için Galatasaray yeni sözleşme hazırladı. Ancak genç oyuncu Galatasaray'ın teklifini beğenmedi.
Cem Yılmaz'ın beğenilen dizisi Erşan Kuneri, ikinci sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizide Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in de rol aldığı ortaya çıktı.
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