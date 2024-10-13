Trump'a Üçüncü Kez Suikast Girişimi Gerçekleştirildi
Trump'a Üçüncü Kez Suikast Girişimi Gerçekleştirildi
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında, sahte giriş kartı bulunduran silahlı bir adam yakalandı. Yetkililer, bu olayın muhtemelen bir suikast girişiminin önlendiğini açıkladı.
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Kaliforniya'da, eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın düzenlediği mitingin yakınında silahlı bir adamın tutuklandığı bildirildi.
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Trump'ın Coachella Vadisi'ndeki miting alanının dışında, silahlı ve sahte giriş kartı bulunan bir adam polisler tarafından durduruldu. Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1.6 kilometre uzakta, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjörle birlikte yakalandığını açıkladı.
Riverside County Şerifi Chad Bianco, yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik," ifadelerini kullandı.
Trump'a daha önce de 13 Temmuz ve 15 Eylül'de suikast girişiminde bulunulmuştu.
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