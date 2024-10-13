Oğuzhan Uğur'dan 3. Madde 'Ayarı Veren' Hüseyin Çelik'e Sert Gönderme: "Siz Andımızı Küt Diye Kaldırmıştınız!"

Numan Kurtulmuş bugün önce 'Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir' demiş, gelen tepkilerin ardından da geri adım atarak 'algı operasyonu' yapıldığını iddia etmişti. Tüm bunların üstüne Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla Numan Kurtulmuş'a 'ayar verildiğini' açıklamıştı. Bugün siyasilere karşı bir hayli formunda olan Oğuzhan Uğur'dan cevap gecikmedi!