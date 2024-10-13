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Oğuzhan Uğur'dan 3. Madde 'Ayarı Veren' Hüseyin Çelik'e Sert Gönderme: "Siz Andımızı Küt Diye Kaldırmıştınız!"

Oğuzhan Uğur'dan 3. Madde 'Ayarı Veren' Hüseyin Çelik'e Sert Gönderme: "Siz Andımızı Küt Diye Kaldırmıştınız!"

Oğuzhan Uğur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 23:32

Numan Kurtulmuş bugün önce 'Anayasanın 3. Maddesi Değişebilir' demiş, gelen tepkilerin ardından da geri adım atarak 'algı operasyonu' yapıldığını iddia etmişti. Tüm bunların üstüne Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla Numan Kurtulmuş'a 'ayar verildiğini' açıklamıştı. Bugün siyasilere karşı bir hayli formunda olan Oğuzhan Uğur'dan cevap gecikmedi!

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Hükümetin yeni Anayasa çalışmaları sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çok tartışılan bir öneri gelmişti.

Hükümetin yeni Anayasa çalışmaları sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çok tartışılan bir öneri gelmişti.

Yaptığı açıklamada Anayasa'nın 3. maddesi olan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' maddesinin değiştirilebileceğini belirten Kurtulmuş büyük bir tepki çekmişti.

Yaptığı açıklamada Anayasa'nın 3. maddesi olan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' maddesinin değiştirilebileceğini belirten Kurtulmuş büyük bir tepki çekmişti.

Detaylar:

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Kurtulmuş bu kez de, "Açıklıkla ifade ettim İlk dört madde ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir" diyerek 'algı operasyonu' yapıldığını ifade etti.

Gelen tepkilerin ardından geri adım atan Kurtulmuş bu kez de, "Açıklıkla ifade ettim İlk dört madde ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir" diyerek 'algı operasyonu' yapıldığını ifade etti.

Detaylar:

Tüm bu yaşananların ardından Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla Numan Kurtulmuş'a gönderme yaparak "Ayar verildi!" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla Numan Kurtulmuş'a gönderme yaparak "Ayar verildi!" dedi.

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twitter.com
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Bunun üzerine bugün siyasilere karşı formunda olan Oğuzhan Uğur'dan jet hızında bir yanıt geldi.

Bunun üzerine bugün siyasilere karşı formunda olan Oğuzhan Uğur'dan jet hızında bir yanıt geldi.

Biliyorsunuz kendisi birkaç saat önce de 750 TL'lik kredi kartı aidatı açıklamasıyla konuşulan Mustafa Destici'ye kendi videosuyla gönderme yapmıştı.

Oğuzhan Uğur, bu kez de Eski Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde yaptığı bir çalışmayla Hüseyin Çelik'e sert bir göndermede bulundu.

Oğuzhan Uğur, bu kez de Eski Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde yaptığı bir çalışmayla Hüseyin Çelik'e sert bir göndermede bulundu.
twitter.com

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