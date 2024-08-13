13 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Ağustos Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail ablukası altındaki Hamas, son olarak 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği roket saldırılarının bir benzerini bugün gerçekleştirdi. Hamas bir kez daha Tel Aviv'i vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de, Instagram’a erişim engeli getirilmiş ve yaklaşık 10 gün kapalı olan sosyal medya platformu, yapılan görüşmeler sonrasında yeniden açılmıştı. Instagram’ın kapatılmasına sebep olarak İsrail tarafından katledilen İsmail Haniye için atılan taziye mesajlarını silmesi gösterilmişti. Yeniden erişime açılan Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayrı zamanlarda paylaştığı iki gönderiyi de sildiği ortaya çıktı. Diyanet’in basın müşaviri, paylaşımların ortak noktasının “Siyonist” kelimesi olduğunu iddia etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen bazı başkanlara AK Parti tarafından siyasi şantaj yapıldığını açıkladı. YRP’li bazı belediye başkanlarının, AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti.
AK Parti’nin, yakın zamanda bazı belediye başkanları ve milletvekillerini transfer edeceği iddia ediliyordu. 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını açıkladı.
18 yaşındaki Arda K. isimli kişi, maske takarak yaşlı insanlara saldırmış ve 5 kişiyi bıçaklamıştı. Kendisini “nasyonel sosyalist” olarak tanımlayan saldırganın olayı sonrası MİT’in hazırladığı “aşırı sağ raporu” yeniden gündem oldu. MİT, hazırladığı rapordu yükselen sağın Türkiye’de de tehlikeli olabileceğini ifade etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’de özel bir şirkette çalışan Dilruba K. isimli kadın, sokak röportajında söyledikleri sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilruba K.’nın, “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından sorgulandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.
Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, kıtada hızla yayılan ve halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M Çiçeği (mpox) virüsü sebebiyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Afrika’da 13 ülkeye yayılan virüs sebebiyle toplam 517 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinden Starbucks’ın CEO’su Laxman Narasimhan görevinden alındı. Yeni CEO’nun ise Brian Niccol olacağı açıklandı. Starbucks’ta yapılan bu üst düzey yönetici değişikliği sonrasında hisseler hızla yükselişe geçti.
Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K., yüzüne taktığı maske ve giydiği hücum yeleği ile kendi halindeki yaşlı insanlara saldırmış 5 kişiyi feci şekilde yaralamıştı. Olay sonrası tutuklanan Arda K.’nın, yayınladığı “manifesto” ile Nazizim’den etkilendiği ortaya çıkmıştı. Arda K.’nın sosyal medyadan arkadaşı olan 17 yaşındaki A.B., saldırganın oyun oynarken yapacaklarını anlattığını ama inanmadıklarını söyledi.
Sakarya’da devam eden hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanıda çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın