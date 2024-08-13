Hastane İnşaatında Prefabrik Yapı Çöktü: 13 İşçi Yaralandı
Hastane İnşaatında Prefabrik Yapı Çöktü: 13 İşçi Yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü.
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Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 13 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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