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Hastane İnşaatında Prefabrik Yapı Çöktü: 13 İşçi Yaralandı

Hastane İnşaatında Prefabrik Yapı Çöktü: 13 İşçi Yaralandı

Sakarya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 00:31

Sakarya’da devam eden hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanıda çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde bin yataklı hastane inşaatında görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü.

Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 13 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.

CAK ekiplerinin de destek verdiği olayda ilk belirlemelere göre 13 işçinin yaralandığı öğrenilirken çalışmalar devam ediyor.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

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