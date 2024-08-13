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Yeniden Açılan Instagram Yine Paylaşım Sildi: "Ortak Kelime Siyonist"

Yeniden Açılan Instagram Yine Paylaşım Sildi: "Ortak Kelime Siyonist"

Instagram
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 17:11

Türkiye’de, Instagram’a erişim engeli getirilmiş ve yaklaşık 10 gün kapalı olan sosyal medya platformu, yapılan görüşmeler sonrasında yeniden açılmıştı. Instagram’ın kapatılmasına sebep olarak İsrail tarafından katledilen İsmail Haniye için atılan taziye mesajlarını silmesi gösterilmişti. Yeniden erişime açılan Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayrı zamanlarda paylaştığı iki gönderiyi de sildiği ortaya çıktı. Diyanet’in basın müşaviri, paylaşımların ortak noktasının “Siyonist” kelimesi olduğunu iddia etti.

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Hamas lideri İsmail Haniye’nin İsrail tarafından İran’da öldürülmesi sonrasında Instagram’da yapılan paylaşımların engellenmesi üzerine Türkiye’den sosyal medya platformuna erişim engellenmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İsrail tarafından İran’da öldürülmesi sonrasında Instagram’da yapılan paylaşımların engellenmesi üzerine Türkiye’den sosyal medya platformuna erişim engellenmişti.

Yaklaşık 10 gün kapalı kalan Instagram, bakanlık ve şirket yetkililerin görüşmeleri sonrasında açılmış ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın taleplerini kabul ettiğini açıklamıştı.

Yaklaşık 10 gün kapalı kalan Instagram, bakanlık ve şirket yetkililerin görüşmeleri sonrasında açılmış ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın taleplerini kabul ettiğini açıklamıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Basın Müşaviri Burak Orhan, Instagram’da paylaşılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki gönderisinin silindiğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Basın Müşaviri Burak Orhan, Instagram’da paylaşılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki gönderisinin silindiğini duyurdu.

Instagram’ın, Ali Erbaş’ın iki ayrı paylaşımda da İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki gösterdiği konuşmaları platformdan kaldırdı.

Instagram’ın, Ali Erbaş’ın iki ayrı paylaşımda da İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki gösterdiği konuşmaları platformdan kaldırdı.

Orhan, silinen iki gönderi de geçen “Siyonist” kelimesinin yer aldığına dikkat çekerek “Instagram’da siyonist demek yasak galiba” açıklamasında bulundu.

Orhan, silinen iki gönderi de geçen “Siyonist” kelimesinin yer aldığına dikkat çekerek “Instagram’da siyonist demek yasak galiba” açıklamasında bulundu.
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Burak Orhan’ın paylaşımı 👇

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