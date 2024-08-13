Yeniden Açılan Instagram Yine Paylaşım Sildi: "Ortak Kelime Siyonist"

Türkiye’de, Instagram’a erişim engeli getirilmiş ve yaklaşık 10 gün kapalı olan sosyal medya platformu, yapılan görüşmeler sonrasında yeniden açılmıştı. Instagram’ın kapatılmasına sebep olarak İsrail tarafından katledilen İsmail Haniye için atılan taziye mesajlarını silmesi gösterilmişti. Yeniden erişime açılan Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ayrı zamanlarda paylaştığı iki gönderiyi de sildiği ortaya çıktı. Diyanet’in basın müşaviri, paylaşımların ortak noktasının “Siyonist” kelimesi olduğunu iddia etti.