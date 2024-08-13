Starbucks’ta CEO Kovuldu: Değişim Sonrası Hisseler Hızla Yükseldi

Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinden Starbucks’ın CEO’su Laxman Narasimhan görevinden alındı. Yeni CEO’nun ise Brian Niccol olacağı açıklandı. Starbucks’ta yapılan bu üst düzey yönetici değişikliği sonrasında hisseler hızla yükselişe geçti.