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Starbucks’ta CEO Kovuldu: Değişim Sonrası Hisseler Hızla Yükseldi

Starbucks’ta CEO Kovuldu: Değişim Sonrası Hisseler Hızla Yükseldi

Starbucks
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 21:49

Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinden Starbucks’ın CEO’su Laxman Narasimhan görevinden alındı. Yeni CEO’nun ise Brian Niccol olacağı açıklandı. Starbucks’ta yapılan bu üst düzey yönetici değişikliği sonrasında hisseler hızla yükselişe geçti.

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Dünyada binlerce şubesi olan Starbucks, son dönemde gelirlerinde yaşanan düşüş sonrasında CEO Narasimhan’nın kovulduğunu açıklandı.

Dünyada binlerce şubesi olan Starbucks, son dönemde gelirlerinde yaşanan düşüş sonrasında CEO Narasimhan’nın kovulduğunu açıklandı.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilirken, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilirken, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Starbucks hisseleri yüzde 21'den fazla artış gösterken, Chipotle hisseleri yüzde 12 oranında geriledi.

Söz konusu açıklamanın ardından Starbucks hisseleri yüzde 21'den fazla artış gösterken, Chipotle hisseleri yüzde 12 oranında geriledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

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Kim İpler Yasağını

Gelirleri geriledi dedikleri araştırırsanız %1-2 seviyesinde gerilemiş.Tüm dünyada o da.Bu kadar yaygara koparıp kahve içenlere saldıran radikal dincilerin ... Devamını Gör

Kim İpler Yasağını

Bu arada ben kırk yılda bir Starbucks'a giderdim ya da hiç gitmezdim.Ne zaman ülkemizdeki yobazlar burada kahve içenlere saldırdılar,milletin kahvesini döktü... Devamını Gör