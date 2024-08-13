Starbucks’ta CEO Kovuldu: Değişim Sonrası Hisseler Hızla Yükseldi
Starbucks’ta CEO Kovuldu: Değişim Sonrası Hisseler Hızla Yükseldi
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Dünyada binlerce şubesi olan Starbucks, son dönemde gelirlerinde yaşanan düşüş sonrasında CEO Narasimhan’nın kovulduğunu açıklandı.
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Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilirken, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.
Söz konusu açıklamanın ardından Starbucks hisseleri yüzde 21'den fazla artış gösterken, Chipotle hisseleri yüzde 12 oranında geriledi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.
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