AK Parti Transferleri: Fatih Erbakan’dan “Şantaj” Açıklaması
AK Parti Transferleri: Fatih Erbakan’dan “Şantaj” Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen bazı başkanlara AK Parti tarafından siyasi şantaj yapıldığını açıkladı. YRP’li bazı belediye başkanlarının, AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde bazı partilerden belediye başkanı ve milletvekili transferi olabileceği sinyali vermişti.
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AK Parti’ye geçecek belediye başkanlarının, son yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen başkanlar olacağı iddia ediliyordu.
Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, AK Parti’nin belediye başkanlarına siyasi şantaj yaparak kendi saflarına geçmeye zorladığını iddia etti.
Fatih Erbakan’ın paylaşımı👇
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP ve AK Parti’den sonra en fazla oyu alan parti olmuş ve Türkiye çapında bir büyükşehir (Şanlıurfa), bir il (Yozgat), 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanmıştı.
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