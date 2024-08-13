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Misilleme Beklentileri Vardı: Hamas, Tel Aviv'i İki Roketle Vurdu

Misilleme Beklentileri Vardı: Hamas, Tel Aviv'i İki Roketle Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 16:47

İsrail ablukası altındaki Hamas, son olarak 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği roket saldırılarının bir benzerini bugün gerçekleştirdi. Hamas bir kez daha Tel Aviv'i vurdu.

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İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından, bölgede beklenen misilleme saldırıları ile tansiyon yeniden yükseldi. İran ve Hamas'tan beklenen saldırılar gereği İsrail'de güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarılmıştı.

İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından, bölgede beklenen misilleme saldırıları ile tansiyon yeniden yükseldi. İran ve Hamas'tan beklenen saldırılar gereği İsrail'de güvenlik alarmı üst seviyeye çıkarılmıştı.

Hamas, 26 Mayıs'ta 7 roketle saldırdığı Tel Aviv'e bu kez iki roketle saldırdı. İsrail basını, kentte patlamalar duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Hamas, 26 Mayıs'ta 7 roketle saldırdığı Tel Aviv'e bu kez iki roketle saldırdı. İsrail basını, kentte patlamalar duyulduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Füzelerin Tel Aviv'in yerleşim yerlerine değil, sahil hatlarına düştüğü bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu ise Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü ve diğerinin İsrail topraklarına ulaşmadan durdurulduğunu belirtti.

Füzelerin Tel Aviv'in yerleşim yerlerine değil, sahil hatlarına düştüğü bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki adet "M90" roketiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu ise Gazze'den atılan roketlerden birinin denize düştüğünü ve diğerinin İsrail topraklarına ulaşmadan durdurulduğunu belirtti.

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