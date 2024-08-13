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Afrika’da Hızla Yayılıyor: Maymun Çiçeği Salgını İçin Acil Durum İlan Edildi

Afrika’da Hızla Yayılıyor: Maymun Çiçeği Salgını İçin Acil Durum İlan Edildi

Afrika
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 20:53

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, kıtada hızla yayılan ve halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M Çiçeği (mpox) virüsü sebebiyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Afrika’da 13 ülkeye yayılan virüs sebebiyle toplam 517 kişi hayatını kaybetmişti.

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Africa CDC) yayınladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Africa CDC) yayınladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Merkezin genel direktörü Jean Kaseya, hastalıkla ilgili acil olarak aşılama yapılması gerektiğini ve ölüm ile vaka sayılarının haftalık olarak paylaşılacağını ifade etti.

Merkezin genel direktörü Jean Kaseya, hastalıkla ilgili acil olarak aşılama yapılması gerektiğini ve ölüm ile vaka sayılarının haftalık olarak paylaşılacağını ifade etti.

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

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