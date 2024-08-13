Afrika’da Hızla Yayılıyor: Maymun Çiçeği Salgını İçin Acil Durum İlan Edildi

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamada, kıtada hızla yayılan ve halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M Çiçeği (mpox) virüsü sebebiyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Afrika’da 13 ülkeye yayılan virüs sebebiyle toplam 517 kişi hayatını kaybetmişti.