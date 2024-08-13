AK Parti’nin İlk Transferi Seyithan İzsiz: “Yeniden Yuvama Dönüyorum”
AK Parti’nin İlk Transferi Seyithan İzsiz: “Yeniden Yuvama Dönüyorum”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde bazı transferler olabileceğini açıklamıştı.
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AK Parti’nin bünyesine katacağı ilk isim belli oldu.
HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.
İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.
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