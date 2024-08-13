AK Parti’nin İlk Transferi Seyithan İzsiz: “Yeniden Yuvama Dönüyorum”

AK Parti’nin, yakın zamanda bazı belediye başkanları ve milletvekillerini transfer edeceği iddia ediliyordu. 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını açıkladı.