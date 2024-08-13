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AK Parti’nin İlk Transferi Seyithan İzsiz: “Yeniden Yuvama Dönüyorum”

AK Parti’nin İlk Transferi Seyithan İzsiz: “Yeniden Yuvama Dönüyorum”

AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 18:17

AK Parti’nin, yakın zamanda bazı belediye başkanları ve milletvekillerini transfer edeceği iddia ediliyordu. 24 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili seçilen ve sonrasında partisinden istifa eden Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde bazı transferler olabileceğini açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin 23’üncü kuruluş yıl dönümünde bazı transferler olabileceğini açıklamıştı.

AK Parti’nin bünyesine katacağı ilk isim belli oldu.

AK Parti’nin bünyesine katacağı ilk isim belli oldu.

HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.

HaberTürk’te yer alan habere göre; 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, AK Parti’ye katılacağını söyledi.

Kaynak

İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

İzsiz,"Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB belediye meclis üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

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